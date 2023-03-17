58 gün kaldı! 14 Mayıs seçiminin gün gün detayları en çok milletvekili çıkaracak iller...

Henüz 2023 Türkiye seçimleri için kesinleşmiş bir seçmen sayısı açıklanmadı fakat seçmen sayısının 60 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde seçmen sayısı 56,3 milyondu. 31 Aralık'ta 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de nüfusa kayıtlı toplam 85.279.553 kişi var. 2022 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre; Türkiye'de 18 milyon 735 bin 111 kişi 0-14 yaş aralığında; 58 milyon 092 bin 773 kişi 15-64 yaş aralığında ve 8 milyon 451 bin 669 kişi ise 65 yaş ve üstü.