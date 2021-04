Bodrum Kalesi önünde, STS Okul Gemisinin de içine olduğu 15 tekne, deniz üzerinde görüntü verecek. Myndos Kapısı yanına "One of the seven wonders of the ancient World" Dünyanın Yedi Harikasından biri yazılı Mausoleum brandası açılarak Bodrum'un değerlerini gösteren görsel şölen yaşatılacak.