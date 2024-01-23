527 yıllık camiden çalıp 700 TL'ye sattılar

Olay yerinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin camiden biraz uzaklaştıktan sonra ticari taksiye binerek merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir hurdacıya kurşun levhayı 700 lira karşılığında sattıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler hurdacıya giderek kurşun levhayı geri alırken şüphelilerin kimlik tespitini de yaptı. Şüphelilerin oradan da yine aynı ilçede bulunan Demirkapı Mahallesi'ne gittiklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonla Ç.F. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.