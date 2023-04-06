50 yaşındaki adam bir gözünü kaybetti! Lastik deyip geçmeyin canından oluyordu

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Of ilçesi Sarıbey mahallesinde yaşayan Alay Dumangöz (50), el arabası lastiğine hava basmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Köyde bahçe işlerinde kullandığı el arabası lastiğinin havasının sönmüş olduğunu gören Dumangöz, lastiği alarak lastikçiye götürdü. Lastikçi de lastiğe hava bastığı esnada bir anda gümleyen lastiğin jantı Dumangöz'ün yüzüne vurdu. Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, ambulansla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün hastanede yoğun bakımda yatan Dumangöz bir gözünü kaybetti, çenesi ve dili zarar gördü. Hastaneden taburcu olarak evine dönen Alay Dumangöz, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) göz nakli olmayı beklerken, olayda hayatını kaybetmediği için şanslı olduğunu söyledi.