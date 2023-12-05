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Ekonomi
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50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya "Ondan bize de sat" diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

2023-12-05 14:54:09
50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya “Ondan bize de sat” diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Para bulamadığı için hayallerini gerçekleştiremeyecek sandı! Hiç beklemediği anda aldığı 50 bin TL borç parayla şirketini kurdu! Şimdi ise milyarlarla oynuyor! Çin Almanya İtalya şirketi bize sat diye yalvarıyor! Yurt dışında o ürünleri satmadığı ülke yok...

#1
Foto - 50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya "Ondan bize de sat" diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Okan Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği öğrencisiyken kendi şirketini kurma hayaliyle yola çıkan Kadir Demircioğlu'nun liderliğindeki endüstriyel akıllı eldiven üreticisi Thread in Motion, aldığı 50 bin liralık borçla başladığı serüveninde önemli bir başarı elde etti. Şirketin kurucusu ve CEO'su Kadir Demircioğlu, “Bugünkü yatırım turunda şirketimiz 30 milyon dolar değerinde. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir tura hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ortasında ise tamamlamayı planlıyoruz. Bu turda yaklaşık 100 milyon dolarlık büyüklüğe koşuyoruz.” dedi.

#2
Foto - 50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya "Ondan bize de sat" diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Genç girişimcinin, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'dan aldığı 50 bin lira borçla hayata geçirdiği Thread in Motion, 3 kişilik bir ekiple başladığı yolculuğunda şu an 55 kişiyi istihdam ediyor. Thread in Motion, üretimlerini Türkiye'de fason olarak gerçekleştiriyor. Ankara merkezli elektronik üreticisi Karel ile geçen sene başladıkları iş birliği sayesinde ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Demircioğlu, teknoloji firması olduklarını ve kendi üretim tesislerini kurma gibi bir hedefleri olmadığını vurgulayarak “Teknoloji firmasıyız. Bizim işimiz geliştirmek ve üzerine yeni cihazlar koyabilmek” dedi.

#3
Foto - 50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya "Ondan bize de sat" diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Şirket, 13 ülkede üretim ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkete ürün sağlıyor. Demircioğlu, özellikle İngiltere'nin güçlü bir pazar olduğunu belirterek, İngiltere pazarındaki varlıklarını artırmak ve dünya genelinde daha fazla yayılmak istediklerini söyledi. Giyilebilir teknoloji pazarının dünya genelinde 18 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu ifade eden Kadir Demircioğlu, bu pazarda geçen yıl yaşanan yüzde 7'lik düşüşe rağmen, 2023'te büyümenin yeniden başlamasını beklediklerini dile getirerek “Önümüzdeki yıl artış olacak. Şirketlerin gündemi loT ve dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe dönmeye başladı. Bizce önümüzdeki yıl bu süreç verimlilik ve dijitalleşmeye dönmeye başlayacak. O yüzden tekrardan pazar zirve yapacaktır. Yüzde 5-10 büyüyecektir” ifadelerini kullandı. Şirketin, gelecekteki hedeflerinden birinin de tüketicilere yönelik teknolojiler geliştirmek olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Mağazaya geldiniz bir eldiven aldınız. Ya da bir modülünü aldınız. O sistemle kendiniz ürünleri okutup ödeme yapabiliyorsunuz.. Son kullanıcıya gelmeye çalıştığımız yerlerden biri de bu olacak. Ürünü biliyoruz, mağazacılığı ve sevkiyatı biliyoruz. Teknolojiyi buralara evirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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