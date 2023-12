50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya “Ondan bize de sat” diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Genç girişimcinin, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'dan aldığı 50 bin lira borçla hayata geçirdiği Thread in Motion, 3 kişilik bir ekiple başladığı yolculuğunda şu an 55 kişiyi istihdam ediyor. Thread in Motion, üretimlerini Türkiye'de fason olarak gerçekleştiriyor. Ankara merkezli elektronik üreticisi Karel ile geçen sene başladıkları iş birliği sayesinde ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Demircioğlu, teknoloji firması olduklarını ve kendi üretim tesislerini kurma gibi bir hedefleri olmadığını vurgulayarak “Teknoloji firmasıyız. Bizim işimiz geliştirmek ve üzerine yeni cihazlar koyabilmek” dedi.