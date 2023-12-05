50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya “Ondan bize de sat” diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle

Şirket, 13 ülkede üretim ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkete ürün sağlıyor. Demircioğlu, özellikle İngiltere'nin güçlü bir pazar olduğunu belirterek, İngiltere pazarındaki varlıklarını artırmak ve dünya genelinde daha fazla yayılmak istediklerini söyledi. Giyilebilir teknoloji pazarının dünya genelinde 18 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu ifade eden Kadir Demircioğlu, bu pazarda geçen yıl yaşanan yüzde 7'lik düşüşe rağmen, 2023'te büyümenin yeniden başlamasını beklediklerini dile getirerek “Önümüzdeki yıl artış olacak. Şirketlerin gündemi loT ve dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe dönmeye başladı. Bizce önümüzdeki yıl bu süreç verimlilik ve dijitalleşmeye dönmeye başlayacak. O yüzden tekrardan pazar zirve yapacaktır. Yüzde 5-10 büyüyecektir” ifadelerini kullandı. Şirketin, gelecekteki hedeflerinden birinin de tüketicilere yönelik teknolojiler geliştirmek olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Mağazaya geldiniz bir eldiven aldınız. Ya da bir modülünü aldınız. O sistemle kendiniz ürünleri okutup ödeme yapabiliyorsunuz.. Son kullanıcıya gelmeye çalıştığımız yerlerden biri de bu olacak. Ürünü biliyoruz, mağazacılığı ve sevkiyatı biliyoruz. Teknolojiyi buralara evirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.