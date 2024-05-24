  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

2024-05-24 09:25:09
5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

Malatya'da eşi birlikte 7 yıl önce 5 dönüm ile başladıkları çilek üretimini 30 dönüme çıkaran Çelik ailesi, üretimini yaptıkları çileklerin birçok aileye geçim kaynağı olduğunu belirleterek siparişlere yetişemediklerini söylediler.

#1
Foto - 5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

Malatya'nın Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesinde ikamet Nurettin-Gülten Çelik çiftçi, devlet teşvikli genç çiftçi projesi kapsamında eşi ile birlikte 2017 yılında ilk olarak 5 dönümlük bir arazide çilek üretimine başladı. Bir bahçe ile işe başlayan Çelik çifti siparişlere yetişmeyince bahçe sayısını 4'e arazi alanını ise 30 dönüme çıkararak üretime devam ediyorlar.

#2
Foto - 5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

Gülten Çelik bahçede üretim yaparken, eşi Nurettin Çelik ise satış işlerini gerçekleştiriyor. Günde ortalama bir ton çilek topladıklarını ve yaklaşık 20 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gülten Çelik, bu sene kilosunu 60 TL'ye sattıklarını ve siparişlere yetişemediklerini söyledi. "5 dönümle başladık şimdi 30 dönüme ulaştık ama taleplere yetişemiyoruz" Devlet teşvikli genç çiftçi projesi kapsamında eşi ile birlikte 2017 yılında çilek üretimine başladıklarını belirten Gülten Çelik, "İlk olarak 5 dönümle başladık. Sonra 3 bahçe kurduk. Bu dördüncü bahçemiz. Şu an toplamda 30 dönüm çilek bahçemiz var. Çok şükür büyük bir alan kurduk ama inanın taleplere yetişemiyoruz." dedi.

#3
Foto - 5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

"Sonbahara kadar ürünümüz devam ediyor ve müşterilerimiz çok beğeniyor" Hasadını yaptıkları ürünün Albion 7 veren cinsi olduğunu aktaran Çelik, "Sonbahara kadar ürünümüz devam ediyor ve müşterilerimiz çok beğeniyor. Tabi bizim için müşteri memnuniyeti önceliklidir. Toplarken sağlamların arasına asla çürük koyulmuyor. Bir kovaya sağlamlarını diğer kovaya ise çürükleri koyuyoruz. "Geçen seneki ürünü dolu vurdu ama su sene çok iyi"

#4
Foto - 5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

Geçen sene dolu yağışından dolayı ürünün telef olduğunu kaydeden Çelik, şöyle devam etti: "Tabii bazen doğal afetler oluyor. Geçen seneki ürüne dolu vurdu, hepsini bitirdi. Bu sene de çok korkuyorduk ama çok şükür bu seneyi atlattık. Günde yaklaşık bir ton çilek topluyoruz. Hem bahçede yol üzeri satış yapıyoruz hem de Malatya merkezde satıyoruz. Toptan değil, perakende satış yapıyoruz. Belirli müşterilerimiz vardır onlara götürüyoruz. Bu sene kilosunu 60 TL'den satıyoruz. Tabii daha uyguna satmak isterdik ama maalesef hayat şartları zorluyor. Ürün çok oldu mu çalışan sayısı da artıyor. Bazen 30 kişi de çalışıyor ama ortalama 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Genelde çocuklu aileler gelip çalışıyor. Tabi aralarında okuyan çocuklar da var. Ve hem bizim için hem de onlar için iyi. İnşallah böyle sonbahara kadar devam ederiz." "Çilek hassas bir meyve olduğu için itina ile topluyoruz" İşçilerden Mehmet Yılmaz, "Pütürge'nin Örmeli Mahallesinde ikamet ediyorum. Burada çilek topluyoruz. Sabah saat 08.00'de iş başı yapıyoruz akşam 17.00'de mesaimiz sona eriyor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz. Çiftçilerin günlük yaşantısı öyledir. Bu şekilde yaşamaya alışmışız. Günde yaklaşık yüz kilo çilek topluyoruz. Çilek hassas bir meyve olduğu için itina ile topluyoruz. Yaklaşık 80 gün daha çilek toplamaya devam edeceğiz." diye konuştu. "Hem okul harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum" İrem Kaçmazlar adlı kız çocuğu ise "Öğrenciyim, 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Boş zamanlarımda gelip çilek topluyorum. Bu şekilde hem okul harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum." dedi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çörek otu yemek meğer bakın neye iyi geliyormuş!
Kadın - Aile

Çörek otu yemek meğer bakın neye iyi geliyormuş!

Sabahları aç karnına bir çay kaşığı çörek otu yemek sizi pek çok hastalıklardan koruyor. Binlerce lira ödemeyin. Elinde olan denesin, sonuca..
Ali Koç ve ailesi arasında büyük tartışma! Sinirinin nedeni belli oldu
Gündem

Ali Koç ve ailesi arasında büyük tartışma! Sinirinin nedeni belli oldu

Koç Holding, bu hafta gündeme gelen Yapı Kredi'nin satışı ile bankacılık sektörünü derinden sarstı. Koç Ailesi, elinde bulunan yüzde 61.2'li..
Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Müdahale etmeseydik vatandaşlar tarafından 40 milyar dolar altın ithal edilecekti." açıklamasında bu..
Altaylı’dan 'eline sağlık' tiviti gelir mi?
Medya

Altaylı’dan 'eline sağlık' tiviti gelir mi?

Onur Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi. Filistin'e destek yürüyüşünden döne..
Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı
Dünya

Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan olay Türkiye itirafı

Yunanistan, Ege'deki dengelerin kendi aleyhlerinde değiştiğini üst perdeden dile getirmeye başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias,..
CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz ile İsmail birbirine girdi
Gündem

CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz ile İsmail birbirine girdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş 45 gazeteciyle yaptığı Roma çıkarması CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de tartışıldı. Geziy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23