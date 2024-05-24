5 dönüm ile başlayıp 30 dönüme ulaştılar!

Geçen sene dolu yağışından dolayı ürünün telef olduğunu kaydeden Çelik, şöyle devam etti: "Tabii bazen doğal afetler oluyor. Geçen seneki ürüne dolu vurdu, hepsini bitirdi. Bu sene de çok korkuyorduk ama çok şükür bu seneyi atlattık. Günde yaklaşık bir ton çilek topluyoruz. Hem bahçede yol üzeri satış yapıyoruz hem de Malatya merkezde satıyoruz. Toptan değil, perakende satış yapıyoruz. Belirli müşterilerimiz vardır onlara götürüyoruz. Bu sene kilosunu 60 TL'den satıyoruz. Tabii daha uyguna satmak isterdik ama maalesef hayat şartları zorluyor. Ürün çok oldu mu çalışan sayısı da artıyor. Bazen 30 kişi de çalışıyor ama ortalama 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Genelde çocuklu aileler gelip çalışıyor. Tabi aralarında okuyan çocuklar da var. Ve hem bizim için hem de onlar için iyi. İnşallah böyle sonbahara kadar devam ederiz." "Çilek hassas bir meyve olduğu için itina ile topluyoruz" İşçilerden Mehmet Yılmaz, "Pütürge'nin Örmeli Mahallesinde ikamet ediyorum. Burada çilek topluyoruz. Sabah saat 08.00'de iş başı yapıyoruz akşam 17.00'de mesaimiz sona eriyor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz. Çiftçilerin günlük yaşantısı öyledir. Bu şekilde yaşamaya alışmışız. Günde yaklaşık yüz kilo çilek topluyoruz. Çilek hassas bir meyve olduğu için itina ile topluyoruz. Yaklaşık 80 gün daha çilek toplamaya devam edeceğiz." diye konuştu. "Hem okul harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum" İrem Kaçmazlar adlı kız çocuğu ise "Öğrenciyim, 6'ıncı sınıfa gidiyorum. Boş zamanlarımda gelip çilek topluyorum. Bu şekilde hem okul harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum." dedi. (İLKHA)