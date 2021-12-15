40 yaş üstünün eksik etmemesi gereken 7 besin

40 yaşından sonra beslenmenizden eksik etmemeniz gereken 7 besin Ne yediğimizin ve içtiğimizin farkında olmak her yaşta ama özellikle de 40 yıllık engeli aştığımızda, bizi düşündüğümüzden daha fazla etkiler. Bazıları için 38'de, bazıları ise 45'ten sonra belirli bir düşüş fark etmeye başlayacaktır, ancak bu yaşam yasası sizi telaşlandırmasın. Saçlarımızın nasıl daha zayıf olduğunu, soğukların nasıl daha uzun sürdüğünü ve daha dayanılmaz olduğunu, fazla kiloları vermenin bize daha pahalıya mal olduğunu, cildimizin nasıl daha sert ve daha az elastik hale geldiğini, sindirimlerimizin nasıl ağırlaşmaya başladığını fark ederiz. Merak etmeyin ve Hipokrat'ın "Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun." sözünü hatırlayın.