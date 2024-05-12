  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Patlama 20 yıl sonra gerçekleşti! Kuzey Işıkları Türkiye'de görüntülendi

Sizce gelir mi? Beşiktaş çok ama çok büyük oynuyor! Kahır sezonu sonrası…

Ali Koç için bakın kim kazan kaldırdı! Müthiş gelişme: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sayın Koç!

TÜİK verileri paylaştı! İşte Türkiye'nin en kalabalık köyleri

35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İtalyanlar çok net! İkisinden birini kapıp gidecekler: O takım bakın ne yaptı?

O istedi biz de yaptık! TOGG zırha büründü

Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Yer yerinden oynayacak! Bu hamle herkesi kıskandırır: Mourinho ile ilk kontak kuruldu! 15 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy'de sıcak gece
Aktüel
22
35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

2024-05-12 14:13:19
35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

#1
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İletişimden eğlenceye, günlük yaşamın her alanında teknolojinin sağladığı kolaylıklar, o dönemlerde ancak bilim kurgu filmlerinde görülebilirdi.

#2
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İnternetin olmadığı, cep telefonlarının lüks sayıldığı ve bilgiye erişimin sınırlı olduğu bir zamandan, bugün her bilgiye anında ulaşabildiğimiz, dünyanın diğer ucundaki insanlarla saniyeler içinde iletişim kurabildiğimiz bir döneme geçiş yaptık.

#3
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İnternetin olmadığı, cep telefonlarının lüks sayıldığı ve bilgiye erişimin sınırlı olduğu bir zamandan, bugün her bilgiye anında ulaşabildiğimiz, dünyanın diğer ucundaki insanlarla saniyeler içinde iletişim kurabildiğimiz bir döneme geçiş yaptık.

#4
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

35 yıl önce şimdi para ödediğimiz çoğu şey için para ödemiyorduk. Peki bunlar neler?

#5
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İŞTE 35 YIL ÖNCE PARA ÖDEMEDIĞIMIZ ŞEYLER

#6
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

BANKACILIK

#7
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

PLASTİK POŞETLER

#8
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

CEP TELEFONU FATURALARI

#9
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

TELEVİZYON ÜYELİĞİ

#10
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

MİLLİ PARKLAR

#11
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSLERİ

#12
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

DAMACANA SU

#13
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

KREDİ KARTI AİDATI

#14
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

BASKETBOL MAÇI BİLETİ

#15
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

KONSOL OYUNLARI

#16
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

İNTERNET FATURASI

#17
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

DOĞALGAZ FATURASI

#18
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

KEDİ MAMASI

#19
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

ÖTV

#20
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

SPOR SALONU ÜYELİĞİ

#21
Foto - 35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

KAYNAK: HABER7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç İmamoğlu’nu paçavraya çevirdi! Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini saklamış.
Gündem

Nihat Genç İmamoğlu’nu paçavraya çevirdi! Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini saklamış.

Muhalif yazar Nihat Genç Veryansın TV’de yaptığı söyleşide İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. “Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini sakl..
Sefo nasıl bu hale geldi?
Gündem

Sefo nasıl bu hale geldi?

Yularını batının tuttuğu seküler bağnazlar mütedeyyin gençleri hedef almaya devam ederken, laikçilerin istediği yaşam tarzına kapılan müslüm..
İstanbul Maltepe’de sahile gitmek bile artık parayla! Ekrem İmamoğlu gözünü vatandaşların cebine dikti
Gündem

İstanbul Maltepe’de sahile gitmek bile artık parayla! Ekrem İmamoğlu gözünü vatandaşların cebine dikti

Yerel seçim döneminde İstanbullulara özellikle İSPARK’ın ücretsiz olacağı vaadi sunan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahildeki park alanları..
17 Mayıs'a kadar geçerli... Volkswagen'den dev indirim kampanyası!
Otomotiv

17 Mayıs'a kadar geçerli... Volkswagen'den dev indirim kampanyası!

Volkswagen muhteşem kampanyasını duyurdu! Kampanyadan faydalanmak için son 9 gün, elinizi çabuk tutun!
Böyle olur, CHP’nin genelgesi!
Siyaset

Böyle olur, CHP’nin genelgesi!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Böyle olur, CHP’nin genelgesi!" başlıklı yazısı...
Alkolden ehliyetine el konuldu, “Nasıl yapacağız?” diye polise sordu
Yaşam

Alkolden ehliyetine el konuldu, “Nasıl yapacağız?” diye polise sordu

Aksaray’da direksiyon başına alkollü geçen sürücü polislere yakalanıp ehliyetine el konulunca adeta hayrete düşerek, “Nasıl yapacağız?” diye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23