35 yıl önce bunların hiçbirine para ödemiyorduk! İşte o liste...

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İletişimden eğlenceye, günlük yaşamın her alanında teknolojinin sağladığı kolaylıklar, o dönemlerde ancak bilim kurgu filmlerinde görülebilirdi.
İnternetin olmadığı, cep telefonlarının lüks sayıldığı ve bilgiye erişimin sınırlı olduğu bir zamandan, bugün her bilgiye anında ulaşabildiğimiz, dünyanın diğer ucundaki insanlarla saniyeler içinde iletişim kurabildiğimiz bir döneme geçiş yaptık.
İnternetin olmadığı, cep telefonlarının lüks sayıldığı ve bilgiye erişimin sınırlı olduğu bir zamandan, bugün her bilgiye anında ulaşabildiğimiz, dünyanın diğer ucundaki insanlarla saniyeler içinde iletişim kurabildiğimiz bir döneme geçiş yaptık.
35 yıl önce şimdi para ödediğimiz çoğu şey için para ödemiyorduk. Peki bunlar neler?
İŞTE 35 YIL ÖNCE PARA ÖDEMEDIĞIMIZ ŞEYLER
BANKACILIK
PLASTİK POŞETLER
CEP TELEFONU FATURALARI
TELEVİZYON ÜYELİĞİ
MİLLİ PARKLAR
BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSLERİ
DAMACANA SU
KREDİ KARTI AİDATI
BASKETBOL MAÇI BİLETİ
KONSOL OYUNLARI
İNTERNET FATURASI
DOĞALGAZ FATURASI
KEDİ MAMASI
ÖTV
SPOR SALONU ÜYELİĞİ
KAYNAK: HABER7
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