316 gün sonra defnedildi!

BERZEG İÇİN MAHALLE CAMİSİNDEN SELA VERİLDİ Toplanan kemik parçaları da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumunda, Berzeg'in kemik parçalarında yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemedi. Korhan Berzeg'in geçen hafta jandarma tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Gönen Jandarma Komutanlığı'na getirilen kemikleri, bu sabah ailesi, cenaze aracıyla gelip aldı. Tabuta koyulan kemikler, Armutlu Mahallesi'ndeki camiye getirilirken, Berzeg için sela verildi, öğlen namazı sonrası namaz kılındı. Cenazeye Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel Berzeg'in yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı.