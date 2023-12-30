300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Evine hırsızların daha önce de girdiğini aktaran ve İstanbul’da yaşayan Yüksel Özalkan, “Bu sitede 9 villa bulunuyor, bir ay öncesinde burada 4 villaya girdiler içerisinde benimki de olmak üzere. O zaman biz ifademizi verdik, polis geldi ve gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Fakat bir ay oldu ve bir netice alamadık. Yine aynı şekilde bahçe tarafından demir kapıyı ve kilitleri kırıp eve tekrar eve girmişler. Henüz inceleme yapılmadığı için içeriden şuan ne alındığını bilmiyorum. Geçen sefer televizyon ve antika bakırları almışlar. Şimdi bu sefer ne alındığını içeriye girince göreceğiz. Aynı yerden ikinci hırsızlık. Yazın kullanılıyor bu villalar, kışın genelde kimse olmadığı için rahatlıkla girmişler. Benim geçen seferden hemen hemen 40-50 bin TL civarında kaybım var” dedi.