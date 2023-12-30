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300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

2023-12-30 21:51:16
300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göl kenarında bulunan 9 villalık site adeta hırsızların meskeni oldu.

#1
Foto - 300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Hırsızlar, Sapanca ilçesi Prof. Dr. Mehmet Apuç Caddesi üzerinde göl kenarında bulunan ve sahiplerinin genelde yaz aylarında kullandığı 9 villadan oluşan siteye dadandı. Bir ay içerisinde site içerisinde bulunan 6 villaya defalarca giren şüpheli veya şüpheliler, evlerde bulunan beyaz ve antika eşyaları çaldı.

#2
Foto - 300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

300 bin liranın üzerinde eşya çalan şüpheli veya şüpheliler, son hırsızlık olayında ise beyzbol sopası ile bir çakmağı bölgede bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konuya ilişkin incelemelerini sürdürürken, site sakinleri ise hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor.

#3
Foto - 300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Evine hırsızların daha önce de girdiğini aktaran ve İstanbul’da yaşayan Yüksel Özalkan, “Bu sitede 9 villa bulunuyor, bir ay öncesinde burada 4 villaya girdiler içerisinde benimki de olmak üzere. O zaman biz ifademizi verdik, polis geldi ve gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Fakat bir ay oldu ve bir netice alamadık. Yine aynı şekilde bahçe tarafından demir kapıyı ve kilitleri kırıp eve tekrar eve girmişler. Henüz inceleme yapılmadığı için içeriden şuan ne alındığını bilmiyorum. Geçen sefer televizyon ve antika bakırları almışlar. Şimdi bu sefer ne alındığını içeriye girince göreceğiz. Aynı yerden ikinci hırsızlık. Yazın kullanılıyor bu villalar, kışın genelde kimse olmadığı için rahatlıkla girmişler. Benim geçen seferden hemen hemen 40-50 bin TL civarında kaybım var” dedi.

#4
Foto - 300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Yaklaşık bir ay önce yaşanan hırsızlığın ardından ikinci kez mağdur olduklarını aktaran site sakini Gökhan Uluç ise, “1 Aralık tarihinde site görevlimiz beni aradı ve sitenin önünde bir aracın bozulduğunu, bozulmuş olabileceğini, kapılarının açık olduğunu haber verdi. Polislere bunu söylediğimizde polisler çekiciyle aldırdılar arabayı. 2 Aralık'ta site görevlimiz yine beni aradı. Sitede bazı evlerin camlarının kırıldığını, kapılarının kırıldığını söyledi.

#5
Foto - 300 bin liralık zarar! Bu site hırsızların meskeni oldu

Biz de daha sonra polisi aradık. Polis ile yaptığımız tespitte bazı komşularımızdan beyaz eşyalarının, bazılarından ise antika eşyalarının çalındığını gördük. Polis ekipleri parmak izi aldı ama parmak izinden dahi hiçbir şey çıkmadı. Henüz bununla alakalı bir netice alamamışken yaklaşık 1 ay sonra siteye ikinci kez girmişler. Yine bir şeylere zarar vermişler. Yani buraya resmen dadandılar. Şu anda biz bununla alakalı mağduruz. Camları kırmışlar, eve giremiyoruz polisi bekliyoruz. Eşyadan değil, canımızdan korkuyorum. Bizler evimizde olduğumuzda karşılaşsak kimin ne yapacağı belli değil” diye konuştu.

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