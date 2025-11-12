30 yıldır ürettiklerini bedava dağıtıyor: 'Hayır duası almak bana yetiyor!'

  • İSTANBUL
Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı,(85) 30 yıldır yetiştirdiği bütün ürünleri yoldan geçenlere dağıtıyor.

Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı, 1995 yılında emekli olduktan sonra eşiyle birlikte "Hayır Bahçesi" adını verdiği bir bahçe kurdu.

ÜCRETSİZ İKRAMDA BULUNUYOR Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da bahçesini ziyarete gelenlerle ücretsiz olarak paylaşıyor.

Yılın büyük bir bölümünde ziyaretçilerine kapılarını açık tutan Çakmakçı, her mevsim farklı ürünler ekerek bahçesini canlı tutuyor.

Bu yıl özellikle çilek hasadına odaklandığını belirten Çakmakçı, "Bu yıl herkesi çileğe doyuracağım." diyerek gelen misafirlerine hem ikramda bulunuyor hem de gönül sohbetiyle uğurluyor.

5 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAMAK İSTİYOR Sosyal medyada kısa sürede fenomen hâline gelen "Hayır Bahçesi" Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeye başlarken, ziyaretçilerin yoğun ilgisinden memnun olduğunu belirten İbrahim dede hedefinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

"CENABI-I ALLAH BANA ÇYLE NİMETLER VERDİ Kİ EN GÜZELİ BU BAHÇE" Hayır Bahçesi'ne dair konuşan Çakmakçı, "Biz 1995 yılında bu bahçenin yapımına başladık ve o günden bu yana hayırlara adadık. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Çalıştım, çabaladım Cenab-ı Allah bana öyle nimetler verdi ki en güzeli de bu bahçe oldu. Allah'ın bana verdiği bu nimetleri misafirlerimle paylaşmak istedim ve bu bahçeyi hayır için açtık." dedi.

"ARTIK BU BAHÇE HAYIRLARA VESİLE OLSUN" Bahçeye 15 yıl boyunca eşiyle birlikte baktığını dile getiren Çakmakçı, "Hanımım çok gayretli ve hevesli bir insandı, bu toprakların her karışında onun emeği var. Ancak ne yazık ki 2010 yılında kendisini bir trafik kazasında kaybettim. O günden sonra bu bahçeyi daha çok benimsedim ve son 15 yıldır tek başıma ilgileniyorum. Biz 30 yıl önce bu bahçeden çok kazanç elde ettik. Sonra kendi kendimize dedik ki, ‘Bugüne kadar bu bahçeden çok ekmek yedik, artık bu bahçe hayırlara vesile olsun.' Ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilerin burada gönüllerince faydalanmasını istedim. Buraya gelip bahçeden meyve yiyen herkese malım helaldir." şeklinde konuştu.

"HEPSİNİN HAYIR DUASINI ALMAK BANA YETİYOR" Tek hedefi olduğunu ifade eden Çakmakçı, "Bu bahçede bir yılda 5 bin misafiri ağırlamak istiyorum. Bu yıl toplam 2 bin 500 kişi bizi ziyaret etti ama bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyorum. Burası toplam 5 dönüm ve içinde 60 kiraz ağacı, 95 cennet elması ağacı ile 2 bin 500 kök çilek var. Bunların hepsi misafirlerim için. Çilek sayısını 5 bine çıkarmak istiyorum, gelen misafirler çileğe doysun. Ziyaretçiler beni her geldiğinde güler yüzle karşılıyor. Onları mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Hepsinin hayır duasını almak bana yetiyor. Gelen herkesin tekrar tekrar gelmesi için elimden geleni yapıyorum. Buradan bizi gören herkese sesleniyorum: Eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı alın gelin ki, 5 bin ziyaretçi hedefim gerçekleşsin." dedi.

Sosyal medyada İbrahim dedenin bahçesiyle karşılaştıktan sonra İstanbul'dan ailesiyle birlikte Sav kasabasına ziyarete gelen Mustafa Bozkurt, "Ben İstanbul'da yaşıyorum, iş yerim Beşiktaş'ta. İbrahim dedeyi internette tesadüfen tanıdık ve kendisini ziyarete geldik. İlk gördüğümde çok etkilendim. İbrahim ağabeyin bu yaklaşımı bizi derinden etkiledi ve adeta geçmişe, rahmetli babama kadar götürdü. Babam da aynı şekilde yardımsever ve ileri görüşlü bir insandı. Bu nedenle İbrahim dedeye karşı içten bir sıcaklık hissettim ve kilometrelerce yol katedip onu görmek istedim." şeklinde konuştu./ kaynak: haber7

