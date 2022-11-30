2022-11-30 10:38:45 -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Yenisey Nehri, termometreler -30 dereceyi gösterse bile donmuyor. Peki ama nasıl?
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Yenisey Nehri, termometreler -30 dereceyi gösterse bile donmuyor. Peki ama nasıl?
Yenisey nehri nerede? Arktik Okyanusu'na boşalan en büyük nehir sistemidir. Angora ve Selenga kolları ile birlikte dünyanın en uzun beşinci akarsuyu olma özelliğini taşır.
Moğolistan'ın dağlarından doğarak, Sibirya'nın çok büyük bir alanını sulayarak Kuzey buz denizi tarafındaki Kara Denizi'ne sularını boşaltır.
Yenisey akarsuyunun en önemli iki kolu Angara ve Aşağı Tungus akarsularıdır.
Yenisey akarsuyu üzerinde gemiler yolcu taşımaktadırlar. Tuva Cumhuriyetinde başkent Kızıl şehrinden tabiat turizmi için Toju'ya Yenisey akarsuyu üzerinden gemilerle gidilmektedir.
Yenisey Nehri hidroelektrik santralinin etkisiyle aşırı soğuklarda donmuyor
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Yenisey Nehri, hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi göstermesine rağmen nehrin üzerinde bulunan hidroelektrik santrali nedeniyle donmuyor.
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