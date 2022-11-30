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Dünya
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-30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

2022-11-30 10:38:45
-30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Yenisey Nehri, termometreler -30 dereceyi gösterse bile donmuyor. Peki ama nasıl?

#1
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Yenisey nehri nerede? Arktik Okyanusu'na boşalan en büyük nehir sistemidir. Angora ve Selenga kolları ile birlikte dünyanın en uzun beşinci akarsuyu olma özelliğini taşır.

#2
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Moğolistan'ın dağlarından doğarak, Sibirya'nın çok büyük bir alanını sulayarak Kuzey buz denizi tarafındaki Kara Denizi'ne sularını boşaltır.

#3
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Yenisey akarsuyunun en önemli iki kolu Angara ve Aşağı Tungus akarsularıdır.

#4
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Yenisey akarsuyu üzerinde gemiler yolcu taşımaktadırlar. Tuva Cumhuriyetinde başkent Kızıl şehrinden tabiat turizmi için Toju'ya Yenisey akarsuyu üzerinden gemilerle gidilmektedir.

#5
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Yenisey Nehri hidroelektrik santralinin etkisiyle aşırı soğuklarda donmuyor

#6
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Yenisey Nehri, hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi göstermesine rağmen nehrin üzerinde bulunan hidroelektrik santrali nedeniyle donmuyor.

#7
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

#8
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

#9
Foto - -30 dereceye rağmen bu nehir donmuyor!

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