3 kuşak bir arada bu mesleği unutturmamaya çalışıyor

Baba, oğul ve torun eski çarşıda dededen kalma dükkanda, bakırdan tas, tava ve tencere gibi ürünleri yaparak satıyor. Babasıyla başladığı mesleğe oğlu ve torunuyla devam eden Nihat Özcan, AA muhabirine, aile olarak yaklaşık 80 yıldır aynı dükkanda bakırcılık yaptıklarını, bu işi torununun da sürdürmesini istediğini söyledi. Mesleğe 15 yaşında başladığı mesleğini oğlu ve torunuyla birlikte sürdürmenin gururunu yaşadığını anlatan Özcan, "55 yıldır baba mesleğini yapıyorum. Oğluma ve torunuma da öğrettim. Onlarla birlikte bu işi yürütüyoruz. Dükkanda, bakırdan Mardin tasları, tava ve tencere yapıyoruz. Bakırda pişirilen yemekler daha lezzetli ve sağlıklı oluyor." dedi.