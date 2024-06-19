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3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

2024-06-19 07:56:04
3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale ve Uşak'ta dün başlayan orman yangınları sürüyor. Ekiplerin müdahalesiyle söndürme çalışmaları devam ederken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan yangın da rüzgarın şiddetiyle çevredeki sitelere yaklaştı.

#1
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale Eceabat'ta 16.05'te çıkan yangına saat 16.11'de müdahale edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

#2
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#3
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

BÜYÜKANAFARTA KÖYÜ TEDBİREN BOŞALTILDI Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı bulunmuyor.Tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

#4
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

BAKAN YUMAKLI YANGINLARI GECE BOYU TAKİP ETTİ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti.

#5
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

#6
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Bölgede rüzgar saatte 28 kilometre hızla eserken, nem yüzde 68, sıcaklık da 23 derece. Tahminlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu.

#7
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

UŞAK'TAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda dün akşam 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

#8
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü" dedi.Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."

#9
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

İZMİR'DE ÇIKAN YANGIN SİTELERE YAKLAŞTI İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#10
Foto - 3 ilde orman yangınları sürüyor! Ekipler müdahale ediyor

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü.Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

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