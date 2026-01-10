3 ilde harekete geçildi! Acele kamulaştırma kararı çıktı
Türkiye'nin farklı bölgelerinde enerji ve madencilik projeleri için kamulaştırma kararı verildi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı kararlarıyla enerji iletim hatlarının tesisi ve madencilik faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda Çorum, Yozgat ve Muğla illerinde belirlenen taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve irtifak hakkı tesisi işlemleri yürütülecek.
Bağlantı anlaşmaları çerçevesinde hayata geçirilecek 154 kilovoltluk İsdemir Çorum Alaca GES (Perçem GES) TM–Bozok TM Enerji İletim Hattı Projesi için harekete geçildi. Proje güzergahında bulunan Çorum'un Alaca ilçesi ile Yozgat Merkez'deki belirli ada ve parsellerde acele kamulaştırma yapılacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek işlemlerde, direk yerleri mülkiyet şeklinde alınırken, iletken salınım gabarisi için ise irtifak hakkı kurulacak.
Maden sektörüne yönelik alınan bir diğer karar ise Muğla'nın Milas ilçesini kapsıyor. Milas sınırları içerisinde yer alan IV. grup linyit maden işletme ruhsatlı sahadaki faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, üretim sürecinin aksamaması adına ihtiyaç duyulan bu alanlarda gerekli işlemleri gerçekleştirecek.
