2023-02-23 09:47:36 3 havayolu şirketi peş peşe iflas etti!
Küresel anlamda yaşanan ekonomik daralma sonrası 3 havayolu şirketi peş peşe iflasını duyurdu.
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Küresel anlamda yaşanan ekonomik daralma sonrası 3 havayolu şirketi peş peşe iflasını duyurdu.
Küresel salgın (Pandemi) ortamında zirveye ulaştıktan sonra 2022’de kısmen durulan havayolu şirketleri iflasları 2023”e girerken yeniden hareketlendi.
Yeni yılın ilk iki ayında üç havayolu şirketi resmen iflas etti.
Bu iflas haberlerinin sadece havacılık alanında değil, turizm sektöründe de devam etmesi bekleniyor.
İflas eden havayolu şirketleri ise İngiliz Flybe Norveçli Flyr ile İsveçli NovAir oldu.
İflasını açıklayan Flybe, Avrupa'nın en büyük bölgesel havayoluydu. Şirket Mart 2019'da da iflas aşamasına gelmiş, ortakların 117 milyon Avro destek sağlaması ardından Ocak 2020'de de 115 milyon Avro devlet kredisi almasına rağmen mali sıkıntısını aşamayıp iflas etti.
İsveçli charter havayolu Novair de Novair'in Apollo ile olan anlaşması bu yılın Ekim ayında sona eriyor.
Novair yeni müşteri bulamadığından, Danimarkalı sahibi Lars Thuesen şirketi tasfiye etmeye karar verdi.
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