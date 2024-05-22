2024-05-22 09:46:27 3 bin lira ikramiyeyi kimler alacak? İşte cevabı...
Emeklilere Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiye ödenecek. Nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya başlayacaklar. İşte emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler... Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak.