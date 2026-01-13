  • İSTANBUL
3 Aralık'ta Sıkıyönetim ilan etmişti! O ülkenin eski liderini öldürecekler: Ülkede olay oldu... İdam cezası istemi
3 Aralık'ta Sıkıyönetim ilan etmişti! O ülkenin eski liderini öldürecekler: Ülkede olay oldu... İdam cezası istemi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü. İşte lider hakkında ilgili bilgi ve detaylar...

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası verilmesi istendi.

Savcılık, Yoon'a idam cezası verilmesini istedi. Mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklaması bekleniyor. Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün, Aralık 2024’teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada savcılık idam cezası talep etti.

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası verilmesi istendi. 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, olay olmuştu! The Independent’da yer alan habere göre, Aralık 2024’te sıkıyönetim girişiminde bulunan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’un yargılandığı davada savcılık isyan suçlamasıyla idam cezası talep etti. Yoon, 2024’te aldığı sıkıyönetim kararını gerekçelendirmek ve iktidarını pekiştirmek amacıyla üst düzey yardımcılarıyla beraber Kuzey Kore’den bir saldırıyı provoke etme planı yapmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkileri kapsamında olduğunu savunuyor. Yoon ve beş bakan dahil olmak üzere toplam 24 kişi hakkında dava açılırken suçlamalar müebbet hapis ya da idam cezasına varan yaptırımlar öngörüyor. Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı. Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

