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28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

2024-08-20 10:12:08
28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

28 Şubat döneminin en büyük tahrikçilerinden Reha Muhtar, evinde merdivenlerden düştü, hastanede entübe edildi. İşte detaylar...

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#1
Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

28 Şubat darbesinin medya ayaklarından biri olarak gösterilen Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.

#2
Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.

#3
Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.

#4
Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin hastane ve yakınlarından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki boşanma davasında mahkeme, Uğur'un Muhtar'a nafaka ödemesine hükmetmişti.

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Foto - 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde

Mahkemenin bu emsal oluşturacak kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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