2024-08-20 10:12:08 28 Şubatçı Reha Muhtar ölüm döşeğinde
28 Şubat döneminin en büyük tahrikçilerinden Reha Muhtar, evinde merdivenlerden düştü, hastanede entübe edildi. İşte detaylar...
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28 Şubat döneminin en büyük tahrikçilerinden Reha Muhtar, evinde merdivenlerden düştü, hastanede entübe edildi. İşte detaylar...
28 Şubat darbesinin medya ayaklarından biri olarak gösterilen Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.
Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.
Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.
Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin hastane ve yakınlarından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki boşanma davasında mahkeme, Uğur'un Muhtar'a nafaka ödemesine hükmetmişti.
Mahkemenin bu emsal oluşturacak kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
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