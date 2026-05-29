2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH) Uluslararası otoriteleri şaşırtan bir hızla hem organizasyonlarda zirveyi domine eden hem de listedeki en yüksek saha tecrübesine sahip ülke. Poligon nişancılığını değil, saf harp gerçeğini temsil ediyor. Teknik Detay: Yerli üretim Bora-12 (JNG-90) ve KNT-76 platformlarında kullanılan ASELSAN tasarımı elektro-optik nişangahlar. Bu platformlar 0.3 MOA (Minute of Angle) gibi dünya standartlarının çok üstünde bir namlu hassasiyetine (accuracy) sahiptir. Stratejik Avantaj: Combat-Proven (Savaşta Kanıtlanmış) refleksler. Batılı rakiplerinin aksine Türk keskin nişancıları, yeteneklerini simülasyonlarda değil; aşırı stresli asimetrik çatışma bölgelerinde, yüksek rakımlı sarp dağlardan karmaşık şehir operasyonlarına kadar gerçek ve sert muharebe alanlarında test edip geliştirmiştir.