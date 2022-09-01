2022-09-01 10:07:47 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor
KOSGEB'den işletmelere güzel haber geldi. KOSGEB işletmeler için düğmeye bastı. KOSGEB'den 250 bin liraya kadar hibe desteği bugün başlıyor. Yüz binlerce işletmeyi ilgilendiren detaylar belli oldu. KOSGEB tarafından yürütülecek olan programa 800 işletmeden 602 tanesinin ön başvurusu kabul edildi. Programa başvurarak desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabilecekler.