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Ekonomi
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250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

2022-09-01 10:07:47
250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

KOSGEB'den işletmelere güzel haber geldi. KOSGEB işletmeler için düğmeye bastı. KOSGEB'den 250 bin liraya kadar hibe desteği bugün başlıyor. Yüz binlerce işletmeyi ilgilendiren detaylar belli oldu. KOSGEB tarafından yürütülecek olan programa 800 işletmeden 602 tanesinin ön başvurusu kabul edildi. Programa başvurarak desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabilecekler.

#1
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

KOBİ’leri destekleyen KOSGEB de kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak amacıyla yeni bir program hazırladı. KOBİ'lere devletten hibe desteği geliyor. Üst sınırı 250 bin lira olan destekten çok sayıda işletme yararlanabilecek.

#2
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkârlar yetiştirilmesine destek sağlanacak.

#3
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek.

#4
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin dünyayı tanıyan evrensel bir bakış açısına sahip olmasını istediklerini belirterek “Gençlerimizin dışardan dayatılan kültürle yetişmesini değil kendi kültür ve medeniyetimizin değerleriyle yetişen, şahsiyet sahibi, üreten, güçlü bireyler olmasını da arzu ediyoruz.” demişti.

#5
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın gerek içeriği gerekse hedef kitlesi bakımından çok özel bir yapıya sahip olduğunu kaydederek “Bu programda biz, binlerce yıllık tarihimizin yansıması olan geleneksel meslekleri, zanaatları yeniden canlandırmayı hedefliyoruz.” diye konuşmuştu.

#6
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

PROTOKOL İMZALANDI Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği için KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iş birliği protokolünü imzaladı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde atılan imzalarla destek programı yürürlüğe girmiş olmuştu.

#7
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

KRİTERLER NELER? Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

#8
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Ayrıca, işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde yer alması durumunda da destek programından faydalanabilecek.

#9
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

PERSONELE 150 BİN TL Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak.

#10
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.

#11
Foto - 250 bin lira hibe desteği! Paralar hesaba yatacak, başvurular bugün başlıyor

Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak.

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