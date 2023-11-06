  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

Tesla'dan peynir ekmek gibi satacak yeni model

Soluduğumuz havanın yüzde 20’sini onlar sağlıyor

244 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Lezzetiyle dikkat çekiyor! Kilosu 100 TL

Bu seralar ilçeye 16 milyon TL kazandırıyor

Uzman isim sebepleri sıraladı! Çocuklar neden bu kadar çok öksürüyor?

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış: Bunlar süper gıda diye olay bir mesaj verdi! Şok olacaksınız

Türkiye'nin altın ithalatı: Ne altın ne dolar, büyük ilgi var! Türkiye gücünü koruyor! Türkiye'den peş peşe hamleler

Emeklileri memnun edecek diyerek Ünlü ekonomist zam oranını açıklandı: 120 olması gerek! Hesabı böyle yaptı
Kadın - Aile
6
24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

2023-11-06 23:01:42
24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

Siz hiç farketmeden nezlenizden kurtulacaksınız. Akan burun boğazda kaşıntı, sulanan gözler, öksürük ve hapşırma: bütün bunlar nezle olduğunuzda başınıza gelen şikayetledir. Burnumuzdaki, sinüslerimizdeki ve boğazımızdaki mukuslar iltihaplandığında soğuk algınlığına yakalanırız. Çünkü vücudumuza girmemesi gerek virüsler girer ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır.

#1
Foto - 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

Ancak uzmanlar bu şikayetlerden gün içerisinde nasıl kurtulacağınızı açıkladı. Şimdi onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Yazımızın sonunda 24 saatte sizi gripten kurtaracak kahve kürünü de verdik 6 aşamayı geçtikten sonra kahve kürünü de uygulayabilirsiniz.

#2
Foto - 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

1. Duş Alın! Sabah aldığınız sıcak duşun buharı ile hem burnunuz açılacak ve daha nefes alacaksınız, hem de duşun getirdiği rahatlama ile güne daha dinç başlayacaksınız. 2. Kahvaltı Yapın! Duştan sonra sıra kahvaltıya geldi. Her gün yediğiniz ayaküstü kahvaltılar yerine, mürver şurubuyla güne başlayın. Doktorlar günde 3 kere alınan 2 çay kaşığı mürver şurubunun bağışıklık sistemini geliştirdiğini söylüyor. Örneğin güne kahve ve müslilerle başlamak yerine, çay ve yumurta yiyin. Çünkü yumurtada bulunan amino asitler vücudunuzdaki mikroplarla savaşırlar. İçtiğiniz çayınıza eklediğiniz bir kaşık bal ise sakinleşmenizi sağlar.

#3
Foto - 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

3. Öğle Yemeği! Öğle yemeği zamanı geldiğinde, eğer ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız canınız yemek yemek istemyebilir. Bu durumlar ılık bir tavuk suyu çorbası yanında muz ile sizi hem doyurur hem de almanız gereken lifleri,proteinleri ve potasyumu almanızı sağlar. 4. Egzersiz! Kendimizi halsiz,yorgun ve mutsuz hissettiğimiz bu dönemde egzersiz yapmak mantıklı gelmeyebilir.Ancak yürüyüşe çıkmak veya hafif bir antrenman yapmak soğuk algınlığınızı uzaklaştırmada yardım edebilir. Aynı zamanda temiz havada yaptığınız yürüyüş nefes almanızı kolaylaştırıp, sizi burun tıkanıklığından kurtarabilir.

#4
Foto - 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

5. Burun spreyi Burun tıkanıklığı yaşanılan bu dönemde en büyük şikayetlerden biri de nefes alamamaktır. Özellikle geceleri nefes alamadığınızda uyuyamazsınız ve doğal olarak dinlenemezsiniz. Geceleri ve sabahları başta olmak üzere gün içerisinde burun spreyleri kullanmak daha çabuk iyileşmenize yardım edecektir. 6. Su! Sağlıklı olduğumuz zamanlarda bile su içmek çok önemliyken özellikle hasta olduğumuz dönemlerde vücudumuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ayrıca su içmek boğaz kuruluğunuza ve burun tıkanıklığınıza da iyi gelecektir.

#5
Foto - 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

Gripten kurtulmak için üstteki 6 maddeyi denediniz ve hala kendinizi iyi hissetmiyorsanız aşağıdaki kürü uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı kahve 1 yumurta sarısı 1 tatlı kaşığı limon suyu Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra macun kıvamına geldiğini göreceksiniz. Hap boyutlarına getirip yutun. Bu kür grip için çok etkili bir doğal ilaçtır. Geçmeyen grip için mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayınız.

Hamas'la ilgili skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor
Medya

Hamas'la ilgili skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, işgal altındaki toprakları için mücadele eden Hamas'ın eylemlerini 'terör' olarak tanımlayıp İs..
Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı
Dünya

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı

Abluka altındaki Filistinlileri katleden terörist İsrail'i destekleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hikaye anlattı. Blinken, “Buradak..
İsrail'e destek veren ABD'ye saldırı şoku
Dünya

İsrail'e destek veren ABD'ye saldırı şoku

Terörist İsrail'in katliamlarına destek veren ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişiminde bulunuldu.
Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Siyaset

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, FETÖ’nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda hakim ve savcılara laptop da..
Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama
Ekonomi

Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama

Türk iş adamı Kosova'da kurduğu şirket ile hammadde ihtiyacının yüzde 70'i Türkiye'den tedarik edilen çikolata fabrikasında üretilen ürünler..
Onun dönemi yasakçı mıydı? Sözcü'de bay Kemal'i sattı!
Siyaset

Onun dönemi yasakçı mıydı? Sözcü'de bay Kemal'i sattı!

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde adeta CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak Özgür Özel'i övdü...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23