2023-11-06 23:01:42 24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!
Siz hiç farketmeden nezlenizden kurtulacaksınız. Akan burun boğazda kaşıntı, sulanan gözler, öksürük ve hapşırma: bütün bunlar nezle olduğunuzda başınıza gelen şikayetledir. Burnumuzdaki, sinüslerimizdeki ve boğazımızdaki mukuslar iltihaplandığında soğuk algınlığına yakalanırız. Çünkü vücudumuza girmemesi gerek virüsler girer ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır.