24 saate gripten nasıl kurtulursunuz, ne ile: destek veren şifa dolu, yenirse doğal ilaç! Sonucu öyle bir şey yaptı ki!

3. Öğle Yemeği! Öğle yemeği zamanı geldiğinde, eğer ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız canınız yemek yemek istemyebilir. Bu durumlar ılık bir tavuk suyu çorbası yanında muz ile sizi hem doyurur hem de almanız gereken lifleri,proteinleri ve potasyumu almanızı sağlar. 4. Egzersiz! Kendimizi halsiz,yorgun ve mutsuz hissettiğimiz bu dönemde egzersiz yapmak mantıklı gelmeyebilir.Ancak yürüyüşe çıkmak veya hafif bir antrenman yapmak soğuk algınlığınızı uzaklaştırmada yardım edebilir. Aynı zamanda temiz havada yaptığınız yürüyüş nefes almanızı kolaylaştırıp, sizi burun tıkanıklığından kurtarabilir.