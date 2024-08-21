2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

Vatandaşlara tavsiyem şudur ki, bu kapitale ulaşana dek tasarruf aracı olan altınla paralarını biriktirmelerini tavsiye ediyorum. Daha sonrasında belli bir noktaya gelen bu kapitali, altınları satıp toprakta büyütmeleri onlara menfaat sağlayacaktır. Bizim inandığımız bir politika var, 'para altında biriktirilir, toprakta büyütülür' politikası 2025'te de kendini koruyacaktır” ifadelerini kullandı. “Yoğun talebin olduğu bölgelerde 200 kata kadar değerlenen arazilere şahit olduk” Nitelikli arazilere yatırım yapılması ile birlikte 200 kata kadar değer kazanan yatırımcılar olduğunu söyleyen Çakır, “Ticarette ve yatırımda birçok kişi durumları kendine göre yorumlayabilir, sayılar ise öyle değildir. Ticaret ve yatırım araçlarını tercih ederken sayıları tercih eden yatırımcılarımızın yanılmadığını görüyoruz.