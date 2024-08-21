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Ekonomi
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2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

2024-08-21 10:48:31
2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

Geçmişte en çok kazandıran yatırımın arazi olduğuna dikkat çeken Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, 2025 yılında da kazandırmaya devam edeceğini vurguladı. Toprak yatırımın en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyleyen Çakır, arazi yatırımına girmeden önce nasıl birikim yapılacağını anlattı. Ellerindeki birikimleri yatırım araçlarıyla değerlendirmek isteyenler, diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazandırması sebebiyle arazi yatırımına yöneldi. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde döviz yatırımı 12 ile 15 kat artarken, altın ise 30.5 kat arttı.

#1
Foto - 2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

Arazi yatırımına yönelenler ise ortalama 45 kat değer kazanarak diğer yatırımcıları geride bıraktı. Arz-talep dengesiyle birlikte değer biçilen arazilerin nitelikli olması halinde 200 kata kadar değer kazanabildiğini söyleyen Çakır, yatırımcıların mutlaka istatiksel verileri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. “Para altında biriktirilir, toprakta büyütülür” Arazi yatırımı öncesi yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Çakır, “2025 yılı yatırımcılar için çok ilginç bir yıl olacak. Geçmiş yıllarda gördüğümüz gibi ilk sırada olan arazi yatırımı, 2025 yılında da ilk sırada olmaya devam edecek. Tabi ki arazi yatırımına gidebilmek için belli bir kapitale ihtiyaç vardır.

#2
Foto - 2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

Vatandaşlara tavsiyem şudur ki, bu kapitale ulaşana dek tasarruf aracı olan altınla paralarını biriktirmelerini tavsiye ediyorum. Daha sonrasında belli bir noktaya gelen bu kapitali, altınları satıp toprakta büyütmeleri onlara menfaat sağlayacaktır. Bizim inandığımız bir politika var, 'para altında biriktirilir, toprakta büyütülür' politikası 2025'te de kendini koruyacaktır” ifadelerini kullandı. “Yoğun talebin olduğu bölgelerde 200 kata kadar değerlenen arazilere şahit olduk” Nitelikli arazilere yatırım yapılması ile birlikte 200 kata kadar değer kazanan yatırımcılar olduğunu söyleyen Çakır, “Ticarette ve yatırımda birçok kişi durumları kendine göre yorumlayabilir, sayılar ise öyle değildir. Ticaret ve yatırım araçlarını tercih ederken sayıları tercih eden yatırımcılarımızın yanılmadığını görüyoruz.

#3
Foto - 2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak

Çünkü sayılarda ruh yoktur. Yatırıma yeni başlayacak arkadaşlarımız için 10 yıllık tabloyu inceleyecek olursak, 2014 ve 2024 yılları arasında dolar 15.43, euro 12.11, altın 30.5 kat, tutmadı dediğimiz araziler ise 45 kat büyüyerek listede birinci sıraya oturmaya başarmıştır. Fakat arazinin üretimi yoktur. Arz-talep dengesi ile büyüme sağlar. Yoğun talebin olduğu nitelikli arazi bölgelerinde 200 kata kadar değerlenen arazilere şahit olduk. Dolayısıyla yatırımlarınızı sayılara göre ruhsuz ve duygusuz bir şekilde yönetirseniz, yanılma payınız azalır, kazanma istatistiğiniz yukarıya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

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