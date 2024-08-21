2024-08-21 10:48:31 2025'in en trend yatırım aracı arazi olacak
Geçmişte en çok kazandıran yatırımın arazi olduğuna dikkat çeken Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, 2025 yılında da kazandırmaya devam edeceğini vurguladı. Toprak yatırımın en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyleyen Çakır, arazi yatırımına girmeden önce nasıl birikim yapılacağını anlattı. Ellerindeki birikimleri yatırım araçlarıyla değerlendirmek isteyenler, diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazandırması sebebiyle arazi yatırımına yöneldi. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde döviz yatırımı 12 ile 15 kat artarken, altın ise 30.5 kat arttı.