2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mobilite çözümü Toyota’dan

Hidrojen yakıt hücreli Mirai ile karbonsuz topluma doğru Toyota, Paris 2024’e 500 adet hidrojen yakıt hücreli Mirai tedarik edecek. Mirai, Toyota’nın sıfır emisyonlu araçlar sunma konusundaki kararlılığının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak hidrojen yakıt hücresiyle çalışıyor. Elektrikli mobilitenin sunduğu avantajları, eşsiz konfor ve hızlı şarj ile kombine eden Mirai, Toyota’nın karbonsuz topluma ulaşma hedefini temsil ediyor. Toyota, hidrojenin düşük karbon emisyon ve daha sürdürülebilir bir toplumun yaratılması için kilit bir nokta olduğuna inanıyor. Bu nedenle marka Paris 2024 süresince, hidrojenle çalışan mobilitenin sınırlarını daha da zorlayan çözümlerini ve sürdürülebilir bir hidrojen ekosistemi oluşturma vizyonunu sergileyecek. Paris 2024'te sergilenecek hidrojen uygulamaları arasında, özellikle bu etkinlik için dönüştürülmüş iki FCEV şehir içi otobüsü bulunuyor. Otobüsler erişilebilirlik ve takım ruhu göz önünde bulundurularak tasarlandı ve tüm tekerlekli sandalye ekibini tek bir otobüste taşıyabilecek. Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi, FCEV motorlu teknelerde, otobüslerde, hidrojen Hilux prototipinde ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndaki operasyonları desteklemek için diğer çözümlerde mevcut olacak. Toyota’nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ortaklığı, spor ve sporcuların hedeflerine ulaşmak için zorluklarla karşılaşma ve üstesinden gelme şeklinden ilham alıyor ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir topluma giden yolu gösteriyor. Bu anlayışla Toyota, Paris 2024'e katılmak için 40 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun destekçisi olarak da eğitimlerinin bir çatı altında olmasını sağlıyor. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, Toyota'nın temel değeri olan sürekli iyileştirme ve zorlukların üstesinden gelme arzusunu da somutlaştırıyor.