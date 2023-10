2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mobilite çözümü Toyota’dan

Toyota’nın yeni mobilite ürünleri, herkes için hareket kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmış kişisel ve grup mobilite ürünleri sunacak. Toyota, Paris 2024’te diğer mobilite çözümlerinin yanı sıra C + walkS, C + walkT, tekerlekli sandalye e-çekicileri, 250 APM ve 150 tekerlekli sandalye erişimine uygun Toyota Proace gibi 700 mobilite ürünü sunmayı planlıyor. Bu şekilde Toyota, Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarda şimdiye kadar görülen en kapsayıcı ve sürdürülebilir mobilite filosuna erişmelerini sağlayacak. Paris 2024’te Toyota, 250 civarında bireysel elektrikli araca yer verecek. Koltuklu C+walkS ve ayakta kullanılan C+walkT dikkat çeken mobilite çözümlerinden olacak. Her iki araç da maksimum 6 km/s hızda hareket ediyor ve ön engel tanıma sistemiyle sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlıyor. Toyota, aynı zamanda tekerlekli sandalye kullanıcıları için sıfır emisyonlu e-çekicileri tedarik edecek. Ayrıca bu araçlardan 50 tanesi Paris 2024 boyunca Paralimpik Köyü’nde sunulacak, 150 adet ise Paralimpik Oyunları’nın açılış seremonisinde engelli atletlerin ulaşımını sağlayacak. Paralimpik Köyü’nde kişisel mikro mobilite çözümlerinin yanı sıra paylaşımlı mobilite hizmetleri de sunulacak. KINTO Share mobil uygulamasıyla tüm operasyonların daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Tüm bunlara ek olarak Toyota 250 adet sıfır emisyonlu elektrikli APM araçlarıyla da insanların ulaşımını sağlayacak. Tokyo 2020 Oyunları’nda büyük başarı elde eden APM’ler yeniden tasarlanarak Avrupa’da üretildi. Bu araçlar atletlerin ve görevlilerin yanı sıra tekerlekli sandalye kullananlar dahil fiziksel engelleri olan izleyiciler düşünülerek tasarlandı. APM’ler, Paris 2024 boyunca ana servis aracı olarak görev yapacak.