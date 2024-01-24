2024 model Volkswagen Golf gün yüzüne çıktı! İşte özellikleri! Otomobil neler sunuyor? 37 milyon adetlik satış rakamı!

2024 Volkswagen Golf; 6'sı benzinli, 2'si dizel, 2'si yarı hibrit ve 2'si PHEV olmak üzere tam 12 farklı motor seçeneği ile yollara çıkacak. Türkiye'de mevcut olan 1.0 TSI ve eTSI motor seçeneklerinin Yeni Golf modelinde de yer alması muhtemel görünüyor. Ancak, açıklanan motor seçenekleri arasında dikkat çeken bir diğer alternatif 1.5 TSI motor. Bu motorun 115 ve 150 beygir gücünde iki farklı versiyonu bulunuyor. Daha güçlü bir seçenek olarak, Türkiye pazarında henüz bulunmayan 2.0 TSI motor da var. Bu motor, 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirildi ve standart olarak AWD (dört tekerlekten çekiş) seçeneği ile geliyor. Bu kombinasyon, araca 204 beygir güç kapasitesi sağlıyor. Performans odaklı bir model olan Golf GTI ise motor gücünde bir artışa tanık oluyor. Daha önce 245 beygir güç üreten bu model, artık 265 beygir güç üretebilecek.