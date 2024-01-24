2024 model Volkswagen Golf gün yüzüne çıktı! İşte özellikleri! Otomobil neler sunuyor? 37 milyon adetlik satış rakamı!

Golf'ün en önemli yenilikleri iç mekanda gerçekleşmiş durumda. Yeni model, donanım ve yazılım açısından önemli güncellemelere sahip. "MIB4" adı verilen yeni yazılım sistemi ile donatılan bilgi ve eğlence sistemi, kullanıcılara 10.4 inç ve 12.9 inç ekran büyüklükleri seçenekleri sunuyor. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek, aracın iç mekanını daha fonksiyonel ve teknolojik bir hale getiriyor. Volkswagen mühendisleri, multimedya sisteminin grafiklerini yenileyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi. Ayrıca, dokunmatik tuşlar artık aydınlatmalı, bu da kullanım kolaylığını artırıyor. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan ekip, direksiyon üzerindeki dokunmatik tuşları da fiziksel tuşlarla değiştirdi. Bu yeni modelle birlikte gelen yeniliklerden biri de sesle kontrol sistemi olacak. Cerence ve ChatGPT ile iş birliği içinde geliştirilen bu sesli asistan, ChatGPT'nin yeteneklerini kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verecek. Bu teknoloji, sürücü ve yolculara daha etkileşimli ve akıllı bir araç deneyimi sağlayacak.