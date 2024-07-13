2024-07-13 10:31:10 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İspanya 4. kez, İngiltere de ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanacak. İspanya ile İngiltere yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. İspanya ve İngiltere'nin final yolu Şampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.