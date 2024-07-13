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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı

2024-07-13 10:31:10
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İspanya 4. kez, İngiltere de ilk defa kazanmak için sahaya çıkacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanacak. İspanya ile İngiltere yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. İspanya ve İngiltere'nin final yolu Şampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.

#1
Foto - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı

C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile oynayan İngiltere ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı aldığı 5 puanla lider olarak bir üst tura çıktı. İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde de İsviçre karşısında 1-0 geriden gelip penaltılarla yarı finale yükseldi. İngiltere yarı finalde de Hollanda'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve final bileti aldı. 28. randevu İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda 5 maç oynandı Şampiyonada 71 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip olan Berlin Olimpiyat Stadyumu finale ev sahipliği yapacak. Bu stadyumda finale kadar gruplarda İspanya - Hırvatistan, Polonya - Avusturya ve Hollanda - Avusturya karşılaşmaları oynanırken, son 16 turunda İsviçre - İtalya ve çeyrek finalde de Türkiye - Hollanda müsabakaları yapıldı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce İtalya ile Fransa arasındaki 2006 FIFA Dünya Kupası finali de oynanmıştı.

#2
Foto - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı

İspanya rekor peşinde Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıkacak. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu. İngiltere ilk kez kazanmak istiyor Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece 1 kez final oynadı ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla kaybetti. İngiltere'de Harry Kane ve İspanya'da Dani Olmo Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'de Harry Kane ve İspanya'da da Dani Olmo attıkları golle ülkelerini sırtlıyor. Kane ile Olmo turnuvada attığı 3'er golle de en fazla gol kaydeden futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca İngiltere'de Jude Bellingham, İspanya'da da Fabian Ruiz 2'şer kez ağlara havalandırdı.

#3
Foto - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı

François Letexier düdük çalacak İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olacak. Müsabakada Fransa'dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapacak.

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Yorumlar

İngiltereliler

İngiltereliler ile İspanyada yaşayan halklar arasındaki maçı kim kazanır AKİT.tAM SİZİN TABİRİNİZ.iNGİLTEREDE YAŞAYANLARA iNGİLİZ diyorsaunuz.Türrkiye de yaşayanlara Türk diyemiyorsunuz.
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