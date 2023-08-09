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Otomotiv
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2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

2023-08-09 12:45:38
2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

Günümüzde, çevre dostu alternatiflere olan talep hızla yükselirken, elektrikli otomobillerin popülaritesi de giderek artıyor. Elektrikli araç teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, menzil konusunda önemli gelişmelere yol açıyor. Otomobil üreticileri, batarya teknolojilerinin geliştirilmesi ve altyapının genişletilmesi gibi faktörlerle birleşerek, elektrikli araçların menzilini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli otomobillerin menzili, büyük ölçüde kullanılan batarya teknolojisinin verimliliğine bağlıdır. Son yıllarda, lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğunda kayda değer artışlar yaşandı.

#1
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

Menzil değerleri artıyor Bu, daha küçük boyutlarda daha fazla enerji depolanabilmesi anlamına gelirken, elektrikli otomobillerin menzilini de artırdı. Aynı zamanda, katı hal bataryalar gibi yeni nesil batarya teknolojileri de geliştiriliyor, bu da daha yüksek menzil ve daha hızlı şarj imkanları sunuyor.

#2
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

Batarya teknolojisindeki ilerlemeler, hızlı şarj altyapısının genişlemesi ve otonom sürüşün geliştirilmesi gibi faktörler, elektrikli otomobillerin gelecekteki menzil kapasitesini büyük ölçüde artırabilir. Bu haberimizde, şu anda dünya genelinde satın alabileceğiniz en uzun menzilli 10 elektrikli otomobili listeledik. Gelin bu modellerin menzil değerlerine yakından bakalım:

#3
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

1. Lucid Air Grand Touring - 1313 KM

#4
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

2. Mercedes EQS 450+ - 729 KM

#5
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

3. Fisker Ocean Extreme - 708 KM

#6
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

4. Tesla Model S - 651 KM

#7
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

5. Polestar 2 Long Range - 634 KM

#8
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

6. Mercedes- Benz EQE 300 AMG Line - 624 KM

#9
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

7. BMW i7 XDrive 60 - 622 KM

#10
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

8. BMW iX XDrive 50 - 611 KM

#11
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

9. Polestar 3 Long Range - 609 KM

#12
Foto - 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

10. Tesla Model 3 Long Range - 601 KM

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