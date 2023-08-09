2023-08-09 12:45:38 2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil
Günümüzde, çevre dostu alternatiflere olan talep hızla yükselirken, elektrikli otomobillerin popülaritesi de giderek artıyor. Elektrikli araç teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, menzil konusunda önemli gelişmelere yol açıyor. Otomobil üreticileri, batarya teknolojilerinin geliştirilmesi ve altyapının genişletilmesi gibi faktörlerle birleşerek, elektrikli araçların menzilini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli otomobillerin menzili, büyük ölçüde kullanılan batarya teknolojisinin verimliliğine bağlıdır. Son yıllarda, lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğunda kayda değer artışlar yaşandı.