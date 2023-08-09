2023'te satışta olan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobil

Menzil değerleri artıyor Bu, daha küçük boyutlarda daha fazla enerji depolanabilmesi anlamına gelirken, elektrikli otomobillerin menzilini de artırdı. Aynı zamanda, katı hal bataryalar gibi yeni nesil batarya teknolojileri de geliştiriliyor, bu da daha yüksek menzil ve daha hızlı şarj imkanları sunuyor.