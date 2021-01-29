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Otomotiv
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2021'in en ucuz araçları belli oldu

2021-01-29 12:42:15
2021'in en ucuz araçları belli oldu

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, gelen son rakamlarda ise rekor düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı. Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı. Ancak otomotiv firmalarının üretime başlamasıyla birlikte sıfır araçlar yeniden piyasaya çıktı.

#1
Foto - Sıfır otomobilde güncel fiyatlar belli oldu. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, 150 bin TL altında ise sadece 3 model kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

Sıfır otomobilde güncel fiyatlar belli oldu. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, 150 bin TL altında ise sadece 3 model kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

#2
Foto - CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 164.000 TL Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 164.000 TL Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

#3
Foto - CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı 296.500 TL

CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı 296.500 TL

#4
Foto - CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 197.500 TL

CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 197.500 TL

#5
Foto - DACİA Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 158.950 TL

DACİA Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 158.950 TL

#6
Foto - DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Liste fiyatı 175.900 TL

DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Liste fiyatı 175.900 TL

#7
Foto - FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Fiyatı: 135.900 TL Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Fiyatı: 135.900 TL Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

#8
Foto - FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 152.900 TL Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL

FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 152.900 TL Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL

#9
Foto - FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 193.900 TL Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL

FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 193.900 TL Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL

#10
Foto - FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 159.900 TL Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL

FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 159.900 TL Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL

#11
Foto - FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP - 2020 model Fiyatı: 136.000 TL Kampanyalı fiyatı 130.000 TL

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP - 2020 model Fiyatı: 136.000 TL Kampanyalı fiyatı 130.000 TL

#12
Foto - FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Fiyatı: 178.100 TL Kampanyalı fiyatı: 172.100 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Fiyatı: 178.100 TL Kampanyalı fiyatı: 172.100 TL

#13
Foto - FİAT 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Fiyatı: 193.100 TL Kampanyalı Fiyatı: 183.100 TL

FİAT 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Fiyatı: 193.100 TL Kampanyalı Fiyatı: 183.100 TL

#14
Foto - FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Fiyatı: 230.100 TL Kampanyalı fiyatı 220.100 TL

FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Fiyatı: 230.100 TL Kampanyalı fiyatı 220.100 TL

#15
Foto - FORD Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin Fiyatı 211.950 TL

FORD Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin Fiyatı 211.950 TL

#16
Foto - FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 210.400 TL

FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 210.400 TL

#17
Foto - FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 280.600 TL Kampanyalı fiyatı 227.000 TL

FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 280.600 TL Kampanyalı fiyatı 227.000 TL

#18
Foto - FORD Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 286.000 TL Kampanyalı fiyatı 226.700 TL

FORD Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 286.000 TL Kampanyalı fiyatı 226.700 TL

#19
Foto - HONDA Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 285.900 TL

HONDA Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 285.900 TL

#20
Foto - HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 156.600 TL

HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 156.600 TL

#21
Foto - HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 167.650 TL

HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 167.650 TL

#22
Foto - HYUNDAİ Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 281.100 TL

HYUNDAİ Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 281.100 TL

#23
Foto - KİA YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 169.400 TL 2020 model kampanyalı fiyatı 157.400 TL

KİA YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 169.400 TL 2020 model kampanyalı fiyatı 157.400 TL

#24
Foto - KİA YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 156.273 TL Kampanyalı fiyatı 141.100 TL

KİA YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 156.273 TL Kampanyalı fiyatı 141.100 TL

#25
Foto - KİA CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno Fiyatı: 208.200 TL Kampanyalı Fiyatı: 196.700 TL

KİA CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno Fiyatı: 208.200 TL Kampanyalı Fiyatı: 196.700 TL

#26
Foto - KİA YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 187.900 TL Kampanyalı fiyatı 175.900 TL

KİA YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 187.900 TL Kampanyalı fiyatı 175.900 TL

#27
Foto - KİA Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 229.500 TL

KİA Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 229.500 TL

#28
Foto - MITSUBISHI Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 178.900 TL Kampanyalı fiyatı 170.000 TL

MITSUBISHI Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 178.900 TL Kampanyalı fiyatı 170.000 TL

#29
Foto - MITSUBISHI Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 300.394 TL Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

MITSUBISHI Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 300.394 TL Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

#30
Foto - NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı 189.100 TL Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL

NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı 189.100 TL Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL

#31
Foto - NİSSAN Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı 231.200 TL Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL

NİSSAN Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı 231.200 TL Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL

#32
Foto - OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 172.900 TL

OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 172.900 TL

#33
Foto - OPEL ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 279.500 TL Ocak ayına özel fiyat: 227.900 TL

OPEL ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 279.500 TL Ocak ayına özel fiyat: 227.900 TL

#34
Foto - OPEL YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition Fiyatı 216.900 TL

OPEL YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition Fiyatı 216.900 TL

#35
Foto - PEUGEOT 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Liste fiyatı 204.192 TL

PEUGEOT 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Liste fiyatı 204.192 TL

#36
Foto - PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL

PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL

#37
Foto - PEUGEOT Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 283.253 TL Kampanyalı fiyatı: 280.100 TL

PEUGEOT Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 283.253 TL Kampanyalı fiyatı: 280.100 TL

#38
Foto - PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL

PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL

#39
Foto - RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 155.900 TL

RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 155.900 TL

#40
Foto - RENAULT Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg Liste fiyatı 211.950 TL

RENAULT Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg Liste fiyatı 211.950 TL

#41
Foto - RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 140.950 TL

RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 140.950 TL

#42
Foto - RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 202.000 TL

RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 202.000 TL

#43
Foto - SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style Liste fiyatı 170.000 TL Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL

SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style Liste fiyatı 170.000 TL Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL

#44
Foto - SEAT YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR Fiyatı 231.500 TL

SEAT YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR Fiyatı 231.500 TL

#45
Foto - SEAT ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 231.000 TL

SEAT ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 231.000 TL

#46
Foto - SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Fiyatı 204.900 TL TL Ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 184.500 TL

SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Fiyatı 204.900 TL TL Ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 184.500 TL

#47
Foto - SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 230.900 TL Ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 219.500 TL

SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 230.900 TL Ocak ayına özel kampanyalı fiyatı 219.500 TL

#48
Foto - SKODA YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Fiyatı: 324.900 TL Lansman kampanyası: 299.900 TL

SKODA YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Fiyatı: 324.900 TL Lansman kampanyası: 299.900 TL

#49
Foto - SKODA KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Fiyatı 294.900 TL

SKODA KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Fiyatı 294.900 TL

#50
Foto - SUZUKİ SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 217.008 TL Kampanyalı fiyatı 207.900 TL

SUZUKİ SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 217.008 TL Kampanyalı fiyatı 207.900 TL

#51
Foto - SUZUKİ Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 284.900 TL

SUZUKİ Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 284.900 TL

#52
Foto - TOYOTA Yeni Corolla 1.5 Vision Liste fiyatı 203.600 TL

TOYOTA Yeni Corolla 1.5 Vision Liste fiyatı 203.600 TL

#53
Foto - TOYOTA Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 228.750

TOYOTA Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 228.750

#54
Foto - TOYOTA Yaris 1.5 Dream Multidrive S Liste Fiyatı 209.200 YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT Liste Fiyatı 299.300

TOYOTA Yaris 1.5 Dream Multidrive S Liste Fiyatı 209.200 YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT Liste Fiyatı 299.300

#55
Foto - VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 181.800 TL

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 181.800 TL

#56
Foto - VOLKSWAGEN Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Liste fiyatı 207.100 TL

VOLKSWAGEN Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Liste fiyatı 207.100 TL

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