2021'in en ucuz araçları belli oldu

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, gelen son rakamlarda ise rekor düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı. Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı. Ancak otomotiv firmalarının üretime başlamasıyla birlikte sıfır araçlar yeniden piyasaya çıktı.