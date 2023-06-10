200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

İmitasyon ürünlerin yüzde 80’inin pirinç bakırından ve kuyumcu ustaları tarafından Türkiye’de yapıldığını belirten Borak, bu ürünlerin bire bir ürünler olduğunu söyledi. Altın ile imitasyon ürünleri arasındaki farka değinen Borak, “Biri değerli maden olan altından yapılıyor, diğeri ise değersiz bir maden olan pirinç bakırından yapılıyor. Altının gramı belli. Gramaja vurduğumuzda bir düğüne en az yarım kilo altın gidiyor. Bu da büyük bir maliyet oluyor. Tabii bir düğünün maliyeti sadece altınla da bitmiyor. Diğer masraflarla beraber bir düğün yaklaşık 600 bin TL’ye mal oluyor. Bizde ise kemerinden, bileziğinden, setinden, kolyesinden, yüzüğünden, küpesinden, bilekliğinden ve saatinden hepsi toplam 15 bin TL’yi bulmaz. Bu da insanların isteğine, talebine göre değişiyor” ifadelerini kullandı.