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200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

2023-06-10 12:18:13
200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takıları 15 bin liraya satıldığı kuyumcuya akın başladı.

#1
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

Van'da kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor.

#2
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.

#3
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olduğunu ifade eden esnaf, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini belirtti.

#4
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

Yaklaşık 7 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Zerya Takı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Borak, ‘Doğu’ denildiğinde akla yöresel düğünlerin ve düğünlerde giyilen yöresel kıyafetlerin geldiğini ifade ederek, bu kıyafetlerin üzerine aksesuarların şart olduğunu söyledi. Yöresel kıyafetlerin üzerine aksesuar olarak kiminin altın kiminin ise imitasyon taktığını ifade eden Borak, son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış nedeniyle artık insanların imitasyona daha çok yöneldiğini belirtti. Borak, “Altın fiyatlarındaki artış bizim sektöre olumlu yansıyor.

#5
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

Bizim sektörde de olumlu sonuçlar alıyoruz. Milletin talebine göre kendilerine hizmet veriyoruz. Hizmetimiz de karşılık buluyor, memnunuz” dedi.

#6
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

İmitasyon ürünlerin yüzde 80’inin pirinç bakırından ve kuyumcu ustaları tarafından Türkiye’de yapıldığını belirten Borak, bu ürünlerin bire bir ürünler olduğunu söyledi. Altın ile imitasyon ürünleri arasındaki farka değinen Borak, “Biri değerli maden olan altından yapılıyor, diğeri ise değersiz bir maden olan pirinç bakırından yapılıyor. Altının gramı belli. Gramaja vurduğumuzda bir düğüne en az yarım kilo altın gidiyor. Bu da büyük bir maliyet oluyor. Tabii bir düğünün maliyeti sadece altınla da bitmiyor. Diğer masraflarla beraber bir düğün yaklaşık 600 bin TL’ye mal oluyor. Bizde ise kemerinden, bileziğinden, setinden, kolyesinden, yüzüğünden, küpesinden, bilekliğinden ve saatinden hepsi toplam 15 bin TL’yi bulmaz. Bu da insanların isteğine, talebine göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 200 bin liralık altınları 15 bin liradan satışa sundular! Vatandaş akın etti, kuyumcu doldu taştı

En çok kemerlere ilgi olduğunu ifade eden Borak, “En çok yöresel kıyafetler üzerine takılan kemerlere ilgi var. Bunun yanında yeni evlenen çiftlere setler, kolye ve bilezikler de veriyoruz. Milletin ilgisini karşılayabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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