20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyebilme, aykırılık tespiti halinde sorumlulara idari para cezasına dair tutanak düzenleyebilme yetkisi verildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı. TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilen Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ve İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyordu.