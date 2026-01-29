  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, bu tutarın altında ödeme alan yaklaşık 5 milyon vatandaş için "fark" mesaisi başladı.

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, hesaplarına 16 bin 881 TL yatan emeklilere 3 bin 119 liralık fark ödemesi yapılacak. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken, ödemelerin önümüzdeki hafta itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor Milyonlarca emeklinin beklediği kritik karar açıklandı ve en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak duyuruldu. 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alan vatandaşları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkının ne zaman hesaplara geçeceği de araştırılıyor.

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI En düşük emekli maaşı alanların maaşları 16 bin 881 lira olarak hesaplara geçti. En düşük emekli maaşı dışında kalan ancak maaşı 20 bin liranın altında olanlar da en düşük emekli maaşı kategorisine girdiği için onlara da fark yatacak.

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YATABİLİR Maaş farklarının aybaşından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya ilişkin duyurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacağı öngörülüyor.

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KARARI RESMİ GAZETE'DE En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kanun'un 1. maddesi ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

20 bin TL altında maaş alanlara müjde: Fark ödemeleri için beklenen tarih açıklandı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyebilme, aykırılık tespiti halinde sorumlulara idari para cezasına dair tutanak düzenleyebilme yetkisi verildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı. TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilen Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ve İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyordu.

