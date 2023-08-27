  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

2023-08-27 21:23:35
2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

İki yıl önce sigarayı bırakan bir vatandaş, biriktirdiği parayla midibüsünü karavana çevirdi.

#1
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

İzmir’de yaşayan oto elektrik ustası Mehmet Ardil, 2 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra 2004 model midibüsünü, işçiliğinin çoğunu kendisi yaparak karavana çevirdi. 4 kişinin rahatça kalabileceği karavanı yaklaşık 200 bin lira maliyetle yaptığını belirten Ardil, “Sigara paralarının hepsini 2 yıl boyunca bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım” dedi.

#2
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

İzmir’de yaşayan 38 yaşındaki oto elektrik ustası Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde iki paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Elinde bulunan 2004 model midibüsü nasıl karavana çevirme kararı aldığını anlatan Ardil, “Midibüsü satmayı düşünüyordum. Sonra çocukluk arkadaşımın yapmış olduğu karavanı gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. Bende karavan yapmaya karar verdim ve 2 yıl boyunca sigara paralarının hepsini bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım. Çok güzel bir şey oldu. Hereksin de sigarayı bırakmasını tavsiye ederim” dedi.

#3
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

Yetişkin 4 insanın rahatça yaşayabileceği tam teşekküllü bir karavan dizayn ettiğini belirten Ardil, “Midibüsün ilk önce koltuklarını söktüm ve zemin ile tavana komple ahşap döşedim. Mobilya kısımlarını arkadaşımla birlikte yaptık. Elektrik aksamını tamamen kendim yaptım. Hatta güneş panelleriyle çalışan klima taktım. Karavandaki birçok işin işçiliğini ben yapmama rağmen yaklaşık 200 bin liralık bir maliyet oldu” diye konuştu.

#4
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

Odunlu şöminesinden, televizyonuna, midibüsün iç ve dışarısındaki projeksiyon sisteminden birçok detayın düşünülüp hazırlandığı karavanda ailesi ile birlikte tatil yapmayı sevdiğini ifade eden Ardil, “En son Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesine tatile gittik. Bundan sonra Karadeniz turu yapmayı düşünüyorum ama Türkiye’de biraz kamp alanı sıkıntısı var. Gittiğimiz de genellikle dolu oluyor o zamanda biz dışarı da kalınca sıkıntı yaşıyoruz. Ancak ikizlerim karavan hayatını çok seviyor. İmkanlar dahilinde akşamları aracın dışındaki tenteyi aşağı indirerek projeksiyon perdesi olarak kullanıyoruz. Açık hava sineması gibi bir ortam oluşuyor” şeklinde konuştu.

#5
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

Daha öncesinde de klasik arabadan ufak bir karavanım vardı diyen Ardil, “Şu an bu karavanımız var. Bir sonraki hedef ise büyük bir otobüs alıp, Cabrio aracımı da bagajına koyup o şekilde dizayn etmek olacak. Karavan hayatının zevki çok ayrıdır. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 2 yıllık sigara parasıyla bakın ne yaptı

Arda Turan'ın evlat acısı
Spor

Arda Turan'ın evlat acısı

Arda Turan'ın 3'üncü çocuğu, henüz anne karnındayken hayatını kaybetti.
Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir
Sağlık

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Bilim insanları yapılan çalışmasının neticesini duyurdu: Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ortaya çıkan ..
HÜDAPAR'dan emekli maaşları için bomba teklif! Olursa bu rakam milyonları sevindirir
Ekonomi

HÜDAPAR'dan emekli maaşları için bomba teklif! Olursa bu rakam milyonları sevindirir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, emekli maaşlarına 5 bin lira bandında seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.
Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...
Aktüel

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Cezaevindeki müvekkiline görüşme odasında uyuşturucu madde veren avukat Hüseyin Sever tutuklandı. Sever ifadesinde, “Aldığım uyuşturucu madd..
27 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (27 Ağustos 2023) sunuyoruz...

İşte Hizbullah'ın askeri fuarı
Dünya

İşte Hizbullah'ın askeri fuarı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği fuarda, askeri zırhlı araçları, tankları, roket rampalarını ve insans..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23