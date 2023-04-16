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2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

2023-04-16 08:06:02
2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken yapılan anket çalışmaları da hızlandı. Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine fark attığı görüldü. A Haber ekranlarında anket sonuçlarını değerlendiren siyasal iletişimci Ferhat Murat, aynı şirketin 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu anket ile son anketi kıyasladı. 2 hafta arayla yapılan ankette Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yükseliş trendinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

#1
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak görülen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine doğru ilerliyor. Seçim günü yaklaşırken yapılan anket araştırmalarına da hız verildi. A Haber ekranlarına konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat, Areda Survey tarafından 10 bin 136 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu değerlendirdi.

#2
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

#3
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Vatandaşlara seçimin Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalması halinde kime oy verecekleri de soruldu.

#4
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Başkan Erdoğan'ın ikinci turda da seçimi kazandığı görülürken şu sonuçlar elde edildi:

#5
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Başkan Erdoğan: Yüzde 52,6

#6
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,4

#7
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Katılımcılara son olarak "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

#8
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Anket sonuçlarında AK Parti'nin CHP'ye büyük bir fark attığı dikkatlerden kaçmazken Saadet Partisi, Demokrtat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listesinden seçime girme kararının anket sonuçlarına da yansıdığı görüldü.

#9
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Ankette şu sonuçlara ulaşıldı: AK Parti yüzde 40,4

#10
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

CHP yüzde 25,5

#11
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

HDP yüzde 10,3

#12
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

İYİ Parti yüzde 7,6

#13
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

Memleket Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,6 Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, Zafer Partisi yüzde 1, BBP ise yüzde 0,3. Diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 0,5'te kaldı.

#14
Foto - 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki son fark

BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ YÜZDE 50'NİN 1-1,5 PUAN ÜZERİNDE ALIYORUZ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın alacağı oyun açık olduğunu belirterek, "Birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. 50'nin üzerinde 1-1,5 puan üzerinde alıyoruz." dedi.

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