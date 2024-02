Şu anda 54 yaşında olan Su, 26 ABD'li kadın milyarderden birisi oldu. Su, 3 yaşındayken Tayvan'ın Tainan kentinden New York City'ye göç etti. Su, 2020'de bir röportajında "Kalbimde bir New Yorklu olduğumu söyleyebilirim" dedi ve her zaman matematik ve bilimle bir şekilde ilgilendiğini ekledi. MIT'de Elektrik mühendisliğini okumayı seçen Su, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. İlk kez MIT'deki birinci yılında bir yarı iletken laboratuvarında araştırma yapmaya başladı. O anları Su şöyle anlatıyor: “Aslında küçük cihazlar yapıyordum ve bunu gerçekten yapabilmeniz benim için inanılmazdı. O zamandan beri yarı iletkenler benim tutkum oldu”