2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Aslanın gücü ve kuvveti Perslerin her zaman hoşuna gitmiştir. Ancak Perslerin çok güçlü bir çanak, çömlek yapma geleneği yok. Ama Anadolu’ya geldikleri zaman çanak, çömlek atölyelerini de idare etmeye başlıyorlar. Kendi beğenilerine de buna göre şekillendirmeye başlamışlar” şeklinde konuştu.