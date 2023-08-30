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Kültür Sanat
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2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

2023-08-30 11:01:08
2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Amasya Oluz Höyük'te 17 senedir süren çalışmalarda 2 binden fazla bezemeli çanak bulundu.

#1
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Amasya’da 17 yıldır arkeolojik kazıların sürdürüldüğü Oluz Höyük’te 2 binden fazla sayıda Demir Çağı'na tarihlenen boya bezemeli çanak, çömlek parçası bulundu.

#2
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Benzerlerine rastlanmayan aslan figürlü çömlek parçalarının da yer aldığı koleksiyonun Anadolu’nun en büyük boya bezemeli çanak, çömlek koleksiyonu olduğu değerlendiriliyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Anadolu’nun en büyük boya bezemeli çanak, çömlek koleksiyonuna sahibiz” dedi.

#3
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Pers dönemine ait ateş tapınağında üzerinde aslan figürlerinin de olduğu iri çanak, çömlek parçalarının bulunmasının ardından bunların kazı evinde incelemeye alındığını belirten İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, “Oluz Höyük aslanlarının benzeri yok. 17 yıllık kazılarda bulunan 2 binin üzerinde boya bezemeli çanak, çömlek parçası Anadolu Demir Çağı ve çanak çömlekçiliği açısından çok değerli. Zannediyorum bu da bugüne kadar hiçbir kazıda ele geçmiş değil” diye konuştu.

#4
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Oluz Höyük’te M.Ö. 1200 ile M.Ö. 300’lü yıllar arasında boya bezemeli çanak, çömlek üretimimin gerçekleştirildiğini değerlendirdiklerini anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Persler Anadolu’ya geldiklerinde aslan figürünü severek kullanmışlar.

#5
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

Aslanın gücü ve kuvveti Perslerin her zaman hoşuna gitmiştir. Ancak Perslerin çok güçlü bir çanak, çömlek yapma geleneği yok. Ama Anadolu’ya geldikleri zaman çanak, çömlek atölyelerini de idare etmeye başlıyorlar. Kendi beğenilerine de buna göre şekillendirmeye başlamışlar” şeklinde konuştu.

#6
Foto - 2 binden fazla bulundu! Demir Çağ dönemine ait

2 bin 500 yıllık Pers yolu, Anadolu'da ilk defa bulunan ateşgede ve çok sütunlu ibadethane gibi kompleksle karşılaştıkları kazıların heyecan verici sonuçları sürdürdüğüne işaret eden Dönmez, kazı projesine izin ile destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi'ne teşekkür etti.

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