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Kültür Sanat
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2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

2023-09-06 10:38:58
2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

2 bin yıllık tarihi su yapısı yüzülerek gezilebilecek arkeopark olmayı bekliyor.

#1
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Antalya’nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nin yaklaşık 2 bin yıllık anıtsal su yapısı, çöplük ve hurdalığa döndü. Hazırlanan projeyle turistlerin 1,5 metre derinlikteki suyun içinde yüzerek gezebileceği bir arkeopark yapılması planlanırken, bölgede bir de tarım müzesi yer alacak.

#2
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Demre-Kaş karayolunun bitişiğinde bulunan ve Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen anıtsal çeşmenin (nympheum) çevresi ihmal ve ilgisizlik nedeniyle adeta hurdalığa döndü. Döneminde kutsal kabul edilen çeşmenin inşa edildiği kayaların arasından çıkan sülfür içeren şifalı sularda ise su kaplumbağaları ve balıklar yaşıyor.

#3
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri olan Myra kentinin limanı konumundaki Andriake’nin kuzeyinde, Demre-Kaş karayoluna bitişik konumdaki tarihi çeşmenin sanayinin yeni yerine taşınmasıyla beraber hazırlanan projeyle turistlerin suyun içinde yürüyerek ya da yüzerek gezebileceği bir arkeopark yapılması planlanıyor.

#4
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Park içinde bir de tarım müzesi yer alacak. Söz konusu proje kazı başkanlığı tarafından belediyeye sunuldu ve Meclis kararı onayladı.

#5
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Mevcut görüntünün turizm kentine yakışmadığını belirten Myra-Andriake Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, nympheum termal yapısında yaptıkları kazıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

#6
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

“Ayakta, iyi korunmuş, anıtsal bir Roma termal yapısını arkeopark içinde planlayarak, insanların 1,5 metre su içerisinde yüzerek kalıntıyı gezmelerini istiyoruz. Daha da ileri gidebilmek için sanayinin taşınacağı günü bekliyoruz. Sular içinde motopomplar yardımıyla zorlu bir kazıyla büyük oranda kazdık ve ortaya çıkardık.

#7
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

Kazıyı tamamlamak için sanayinin boşaltılmasını bekliyoruz. Arkeoparka dönüştüğünde muhteşem bir kentsel ve arkeolojik güzellik olacak. O yapı da suyun içerisinde çok güzel duracak ve ebediyen korunacak diye düşünüyorum. Projesi hazır, gününü bekliyoruz.”

#8
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

#9
Foto - 2 bin yıllık tarihi yapı hayran bırakıyor

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