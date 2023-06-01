2 bin yıllık taç o müzede

UNESCO’ya aday 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik’te kazılarda bulunan Roma Valisine ait zeytin yapraklarından esinlenmiş altın taç, İznik Müzesi'nde sergileniyor. Tacın 20 gram civarında olduğu belirtildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi şehir İznik’te yıllar önce kazılarda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 2 bin yıllık vali tacı İznik’te yeni yapılan arkeoloji müzesinde sergileniyor.