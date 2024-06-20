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2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

2024-06-20 10:32:48
2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Urartu Kralı tarafından 2 bin 800 yıl önce yaptırılan Keşiş Gölü, bu yıl bölgenin bol kar ve yağmur almasıyla tekrar canlanarak yaban kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Ülke genelinde son 4 yıldır yaşanan kuraklık, birçok göl ve barajlar kurumaya neden olurken, bu göllerden biri de milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın doğusunda akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluşturulan Turna (Keşiş) Gölü idi.

#1
Foto - 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Geçtiğimin son 4 yıldır yaz mevsimlerinin yağışsız ve kurak geçmesi sebebiyle kurumaya yüz tutan Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle tekrar canlanarak göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı oldu. "Havza bu yıl beklentilerin üzerinde çok yağış aldı ve rekor kırdı" Yağışlarla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Havza bu yıl beklentilerin üzerinde çok yağış aldı ve rekorlar kırdı.

#2
Foto - 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Yani Mart'ta, Nisan'da ve Mayıs'ta rekor kırdı. Tabi ki bunlar güzel şeyler. Dolayısıyla bütün bu yağış değerleri o rekorlar, hem yağmur hemde kar şeklinde yağması önemli bir kısmı havzanın son yıllarda kaybettiği suyu büyük oranda karşılamış oldu. Şüphesiz bunların başında Turna Gölü. Erek Dağı'nın hemen yakınındaki göl alanı bunlardan bir tanesi. Geçen yıllarda aşırı buharlaşma ve sıcaklıktaki artışa bağlı olarak gölün büyük bir kısmının kuruduğuna tanıklık etmiştik. Oysa bu yıl düşen yağışlar gölü beslemiş ve eski ihtişamı olmasa da o güzel günlerine geri dönüş gerçekleşmiş. Dolayısıyla havzadaki o irili ufaklı birçok gölün suyla buluşması orada özellikle beslenen kuş türleri, o kuş popülasyonun gölü tekrar ziyaret etmesi, orada bir yaşam alanı oluşturması kesinlikle harika bir olay.

#3
Foto - 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Havza bu yıl aldığı yağışla irili ufaklı başta Van Gölü olmak üzere birçok kuşlar açısından hakikaten zengin bir alan oluşturan ve kuş cenneti diye adlandırdığımız o göllerin tamamının sularla buluşması göl seviyelerinde iyileşmenin kaydedilmesi önemli bir gelime olarak ifade ediyorum. Bu sürecin en azında 2024 ve 2025 yılı boyunca devam edeceğini, çünkü yağan yağışların topraktaki yolculuğu o göllerle tekrar buluşması en azından yaz mevsimi ortalarına kadar belli noktalarda da belki önümüzde yıla kadar sarkacak beslenme dinamiği oluşturacak. En azında 1-2 yıl havaların tabi ki iyi gitmesi, tekrar yağış düşmesi halinde çok daha pozitif etkilenecek. Etkilenmese bile çok ciddi yağış düşmese bile o göllerde en az önümüzdeki 2 yıl boyunca yaşayacaklarını, kuşlara ev sahipliği yapacaklarını söyleyebiliriz” dedi.

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