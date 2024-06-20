2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü eski günlerine kavuşuyor

Havza bu yıl aldığı yağışla irili ufaklı başta Van Gölü olmak üzere birçok kuşlar açısından hakikaten zengin bir alan oluşturan ve kuş cenneti diye adlandırdığımız o göllerin tamamının sularla buluşması göl seviyelerinde iyileşmenin kaydedilmesi önemli bir gelime olarak ifade ediyorum. Bu sürecin en azında 2024 ve 2025 yılı boyunca devam edeceğini, çünkü yağan yağışların topraktaki yolculuğu o göllerle tekrar buluşması en azından yaz mevsimi ortalarına kadar belli noktalarda da belki önümüzde yıla kadar sarkacak beslenme dinamiği oluşturacak. En azında 1-2 yıl havaların tabi ki iyi gitmesi, tekrar yağış düşmesi halinde çok daha pozitif etkilenecek. Etkilenmese bile çok ciddi yağış düşmese bile o göllerde en az önümüzdeki 2 yıl boyunca yaşayacaklarını, kuşlara ev sahipliği yapacaklarını söyleyebiliriz” dedi.