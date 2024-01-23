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2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

2024-01-23 16:30:19
2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Türkiye'nin yanı başında yer alan Yunanistan'ın Evia adasında arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazı sırasında ele geçirilen 2.700 yıllık sandığın içinden çıkana hiç kimse inanamadı.

#1
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Türkiye'nin yanı başında yer alan komşu ülke Yunanistan'ın Evia adasında gerçekleştirilen bir kazı sırasında arkeologlar 2.700 yıllık bir sandık ele geçirdi. Ele geçirine binlerce yıllık sandığın içinden çıkanlar ise herkesi adeta dumura uğrattı. 

#2
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Evia adasında 50 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında birçok arkeolojik buluntu elde edildi.  Ancak asıl ilgi çeken eser ise değerli mücevherler ve tarihi kalıntılarla dolu 2.700 yıllık bir sandık oldu. 

#3
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Arkeologlar, ülkenin en büyük ikinci adasındaki antik Amarysia Artemis Tapınağı'nın yakınında başka bir tapınak keşfettiler; bu tapınak M.Ö. 7. yüzyıldan kalmaydı. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan tercüme edilen açıklamaya göre, burası çok kullanılan sunaklarla doluydu .

#4
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Antik Yunanistan'da bu dönemin yüz metrelik tapınaklarını simgeleyen 30 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken buluntu, 2023 yılında tamamen ortaya çıkarıldı ve dış duvarları ve batı tarafında bir kemer bulunuyor. Ekip, daha ilgi çekici olanın "içinde bulunan önemli sayıda yapı" olduğunu söyledi. Bu yapılar muhtemelen sunak olarak kullanılmış birkaç ocak içeriyordu.

#5
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

At nalı şeklindeki sunak, tasarımların en benzersiz olanıydı ve kömürleşmiş kemikler açısından zengin olan kalın kül katmanları sürekli kullanım gösteriyordu. Açıklamada, "Bazılarının tapınaktan önceye ait olma ihtimali göz ardı edilemez" deniyor. At nalı sunağının ilk kullanım evresinde MÖ 8. yy'ın sonlarına tarihlenen çanak çömlek ele geçmiştir .

#6
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Bulgular sunak kalıntılarıyla da sınırlı kalmadı. Ekip, Korint kaymaktaşı, Attika vazoları ve yerel yapım ritüel testiler buldu. Ayrıca daha parlak türden bir hazine ortaya çıkardılar: altın, gümüş, mercan ve kehribar takılar, Doğu'dan muskalar, bronz ve demir aksesuarlar.

#7
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Tapınağın kuru taştan sağlam bir temel üzerine kaba tuğlalardan inşa edilmiş olması, inşaat sırasında zeminin hâlâ bataklık olduğunu gösteriyor. Tapınağın iç duvarı boyunca kiremitli çatıyı destekleyen sütunlar bulunuyor. 

#8
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

 Ekip, büyük olasılıkla tapınağın bir bölümünü tahrip eden bir yangının meydana geldiğini, bunun sonucunda kalan bölümleri korumak için tuğla bölmelerin yerleştirilmesine ve muhtemelen 6. yüzyılın sonlarında oluşturulmuş yeni bir bölüme yol açtığını keşfetti.

#9
Foto - 2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Araştırmacıların en eski bölümlerden bazılarının olduğuna inandıkları yerde, boğaları ve koçu temsil eden Geometrik dönem bronz heykelcikleri keşfettiler. Miken dönemine ait kilden bir boğa başı da bölgede bulunuyordu. Ve alan genel olarak tapınağın kendisinden bile daha derin bir tarihe uzanıyor; test kesimlerinde MÖ 9. Açıklamada, "Bu tabakaların en eskisine ilişkin araştırmalar henüz yeni başlamış olsa da, ilk keşifler kültün köklerinin Miken döneminin sonundan sonraki yüzyıllara dayandığını gösteriyor" dedi.  Kültür Bakanlığı, tercüme edilmiş bir Facebook gönderisinde , tapınağın bulunduğu tepede yapılan daha sonraki kazılarda, "Erken Bakır Çağı'na ait heybetli duvarların", " şüphesiz tarih öncesi yerleşimin bir tahkimat sistemine ait olduğunu" doğruladı. Araştırmacılar çevredeki alanın eski bölümlerini keşfetmeye devam ettikçe (çoğu tapınağın dışındaki antik yaşam tarzını gösteriyor), kutsal tapınağın arazideki büyümesiyle ilgilenmeye devam ediyorlar. Tüm altın takılar zaten bulunmuş olsa bile.

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