2 bin 700 yıllık sandığın içinden çıkanlar şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor! Hiç kimse inanamadı

Araştırmacıların en eski bölümlerden bazılarının olduğuna inandıkları yerde, boğaları ve koçu temsil eden Geometrik dönem bronz heykelcikleri keşfettiler. Miken dönemine ait kilden bir boğa başı da bölgede bulunuyordu. Ve alan genel olarak tapınağın kendisinden bile daha derin bir tarihe uzanıyor; test kesimlerinde MÖ 9. Açıklamada, "Bu tabakaların en eskisine ilişkin araştırmalar henüz yeni başlamış olsa da, ilk keşifler kültün köklerinin Miken döneminin sonundan sonraki yüzyıllara dayandığını gösteriyor" dedi. Kültür Bakanlığı, tercüme edilmiş bir Facebook gönderisinde , tapınağın bulunduğu tepede yapılan daha sonraki kazılarda, "Erken Bakır Çağı'na ait heybetli duvarların", " şüphesiz tarih öncesi yerleşimin bir tahkimat sistemine ait olduğunu" doğruladı. Araştırmacılar çevredeki alanın eski bölümlerini keşfetmeye devam ettikçe (çoğu tapınağın dışındaki antik yaşam tarzını gösteriyor), kutsal tapınağın arazideki büyümesiyle ilgilenmeye devam ediyorlar. Tüm altın takılar zaten bulunmuş olsa bile.