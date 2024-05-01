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1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

2024-05-01 10:57:07
1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör nedeniyle boşaltılan 1995 yılında boşaltılan köylere vatandaşların geri dönüşü için çalışma başlatıldı.

#1
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla birçok bölge terörden temizlendi.

#2
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Teröristler tarafından evleri yakılan ve 1995 yılından bu yana köylerinden uzak kalan vatandaşlar, Mehmetçik sayesinde yeniden bölgeye gelmeye başladı.

#3
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilk olarak 1995’ten beri güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Işıklı, Kavaklı ve Kurudere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

#5
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Verimli yaylaları bünyesinde barındıran bölge, terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı.

#6
Foto - 1995'te boşaltılmıştı! Terörden temizlenen köylere 29 yıl sonra geri dönüş

Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, sağlanan güvenli ortamla birlikte bölgeyi keşfe çıktı.

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