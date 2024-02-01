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Aktüel
6
193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

2024-02-01 14:14:18
193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Hatay Cumhuriyet Başavcısı Ahmet Çelikkol, asrın felaketinde Antakya ve Defne ilçelerinde 17 bin 615 vatandaşın vefat ettiğini belirterek, 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadığından yakınlarına teslim edilemediğini söyledi.

#1
Foto - 193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında iletişim ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, asrın felaketi sonrasında yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - 193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Çelikkol, depremde Antakya ve Defne ilçelerinde 17 bin 615 insanın vefat ettiğini belirterek, “6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremlerden en çok etkilenen ilimiz Hatay olmuştur. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar sonucunda Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bina bazlı değerlendirilerek birleştirmeler yapıldıktan sonra 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür. Hatay il merkezinde 17 bin 615 insanımız deprem nedeniyle vefat etmiştir” dedi.

#3
Foto - 193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Deprem sonrası yakınlarından haber alamayan vatandaşlara DNA örneği vermeleri çağrısında bulunan Başsavcı Çelikkol, “Bu kapsamda yapılan ölüm işlemleri neticesinde ilk etapta 2 bin 18 kişinin kimlik bilgileri tespit edilememişti. Ancak gerçekleştirilen tahkikatlar neticesinde biyolojik örnek veren 708 kişiyle birlikte yapılan inceleme, tanık beyanları, DNA, parmak izi ve fotoğraf eşlemesiyle bin 825 kişinin kimlik tespiti yapılarak, yakınlarına teslim edilmiştir. Vücut bütünlüğü bozulmamış ve vücut bütünlüğü bozulmuş 193 cenazenin DNA örnekleri alınmış, ancak eşleşme yapılamadığından yakınlarına teslim edilememiştir. Depremde Hatay’da yakınlarına ulaşamayan ve DNA örneği veremeyen kişiler eğer varsa, ilgili kişilerin ikamet ettikleri en yakın adliyeye başvurarak DNA incelemesi ve biyolojik örnek alınması için müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Başsavcı Çelikkol, Antakya ve Defne ilçelerinde vefat olayının yaşandığı bin 759 binadan 975’inin ruhsatsız olduğunu söyledi. Başsavcı Çelikkol, “Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan deprem soruşturmaları neticesinde 2 bin 601 bina ile ilgili soruşturma dosyasına konu binada cumhuriyet savcısı başkanlığında bilirkişi heyetlerince olay yeri inceleme yapılmıştır. Vefat olayı gerçekleşen Hatay’da toplam bin 759 bina tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaları devam eden ve depreme konu binalardan 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 Şubat tarihinden itibaren yıkılan binaların yapımından sorumlu olan 113 şahsa yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle 166 tutuklama işlemi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

#5
Foto - 193 cesette DNA eşleşmesi yapılamadı

Basın toplantısına Cumhuriyet Savcısı Tugay Özkahraman ve Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Kerimhan Acer de katıldı.

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