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1915 Çanakkale Köprüsü ilk değilmiş! Bu araştırma çok heyecanlandırdı: Biri savaşın, biri barışın köprüsü…

2021-10-09 14:03:22
1915 Çanakkale Köprüsü ilk değilmiş! Bu araştırma çok heyecanlandırdı: Biri savaşın, biri barışın köprüsü…

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürerken, yapılan araştırmalar yeni bir bilgiyi gözler önüne serdi. Çanakkale Boğazı'na 2 bin 500 yıl önce de köprü yapıldığı ve söz konusu köprünün savaş esnasında stratejik rol oynadığı kaydedildi.

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Foto - 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamak için gün sayarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Boğazı'nda ilk köprünün yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusu için inşa edildiğini açıkladı. Kaynakların bildirdiğine göre Pers ordusunun 1 milyona yakın askerinin bu köprülerden geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe,

1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamak için gün sayarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Boğazı'nda ilk köprünün yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusu için inşa edildiğini açıkladı. Kaynakların bildirdiğine göre Pers ordusunun 1 milyona yakın askerinin bu köprülerden geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe, "2 bin 500 yıl önce ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı. Bugün yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu" dedi. DHA'da yer alan habere göre; binlerce yıldır insanoğlunun Asya ve Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Çanakkale Boğazı, 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde modern bir ulaşım yoluna kavuşmuş olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanını da alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeliyor. ÇANAKKALE

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Foto - BOĞAZI'NIN İLK KÖPRÜSÜ Çanakkale Boğazı'nın tarih boyunca çeşitli milletlerin ve orduların bir kıtadan diğerine geçişlerine tanıklık ettiği de biliniyor. Çanakkale Boğazı'ndaki ilk köprünün, M.Ö. 480 yılında Pers İmparatorluğu tarafından, Yunanistan'ı fethetmeye giden ordusunun geçişi için Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasına yapılan yüzer köprü olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

BOĞAZI'NIN İLK KÖPRÜSÜ Çanakkale Boğazı'nın tarih boyunca çeşitli milletlerin ve orduların bir kıtadan diğerine geçişlerine tanıklık ettiği de biliniyor. Çanakkale Boğazı'ndaki ilk köprünün, M.Ö. 480 yılında Pers İmparatorluğu tarafından, Yunanistan'ı fethetmeye giden ordusunun geçişi için Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasına yapılan yüzer köprü olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

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Foto - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri olan Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında kalan bölgeye Persler bir değil, iki köprü inşa ettiler. Bu köprü Pers Kralı Kserkses tarafından, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusunun geçişi için yapılmıştır. Antik kaynaklara göre, yaklaşık 1 milyona yakın askere sahip Pers ordusu Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Yunanistan'a gitti" dedi.

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Foto - ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI Bu köprünün çok uzun ömürlü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe,

ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI Bu köprünün çok uzun ömürlü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Yaklaşık 9 ay kadar burada kaldığı söyleniyor. Daha sonra Çanakkale Boğazı'nın fırtınası, dalgaları bu köprüyü dağıttı. Çanakkale Boğazı'nda tekrar yeni bir köprünün yapılması günümüzde ancak mümkün olabildi. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü, aslında Çanakkale Boğazı'nda inşa edilen ikinci köprü oluyor. Çanakkale Boğazı'nda yapılan ilk köprü antik kaynaklardan Herodot'un bize anlattığına göre yaklaşık 700 geminin birbirlerine halatlarla bağlanması, üzerine kalasların ve toprağın döşenmesiyle yapılmış bir yüzer köprü. Nara Burnu ile Gelibolu Yarımadası'ndaki Bigalı Kalesi arasında birbirine paralel iki köprü birden inşa etmişler" diye konuştu. "BİRİ SAVAŞIN, DİĞERİ BARIŞIN KÖPRÜSÜ" Prof. Dr. Körpe, bugün tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 26 kilometre batısında yapılmış olan Çanakkale Boğazı'nın ilk köprüsüne dair günümüzde herhangi bir iz görülmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Çanakkale Boğazı, tarih içerisinde insanların Asya ve Avrupa arasında yüzyıllar, bin yıllar boyunca geçiş yaptığı bir yer. Şimdiye kadar insanlar, ilk boğaz köprüsünü saymazsak hep bu denizi kayıklarla, gemilerle geçtiler. Bu geçişlerden belki de bizim tarihimiz için en önemlisi Gazi Süleyman Paşa komutasındaki Türklerin, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerek, bu toprakları Türk yurdu yapmalarıdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte, fırtınalar artık boğazın geçilmesine engel olmayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa'yı binlerce yıl önce olduğu gibi tekrar birbirine bağlayacak. 2500 yıl önce aslında ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı, savaşın köprüsüydü. 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu. Yani iki kıtayı, insanlığı bir araya getiren barışın köprüsü demek daha doğru olur."

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