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Kültür Sanat
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1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

2023-07-05 22:35:22
1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

169 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda...

#1
Foto - 1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

Erzincan’ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar köyünde bulunan 169 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda.

#2
Foto - 1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

Günümüze sağlam bir şekilde gelen Abrenk kilisesi, giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiş.

#3
Foto - 1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

Mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Kilisesi’nin defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında, sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeli bulunuyor.

#4
Foto - 1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

Erzincan’ın gezilecek yerleri arasındaki kilise günümüzde artık tanınmaz halde.

#5
Foto - 1854'te inşa edildi! Definecilerin hedefi oldu

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