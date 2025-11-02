17 yılda bu hale geldi! Van Gölü elden gidiyor

  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Van Gölü her geçen yıl biraz daha geri çekiliyor. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar’ın 17 yıl arayla çektiği kareler gölün hızla kuruyan yüzünü gözler önüne serdi.

#1
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, son 17 yılda adeta göz göre göre küçüldü. Küresel ısınma, yağışların azalması ve artan sıcaklıklar nedeniyle göldeki su seviyesi her yıl biraz daha düşüyor. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar’ın 17 yıl arayla aynı noktadan çektiği fotoğraflar, yaşanan değişimi çarpıcı biçimde ortaya koydu.

#2
Van Gölü'nde çekilmenin en fazla olduğu yerlerden biri de Erciş kıyıları oldu. DHA'nın 2 yıl önce fotoğraflarla gündeme getirdiği, özellikle Erciş kıyılarında Van Gölü'ndeki büyük çekilme, aradan geçen zamanda artmaya devam etti. Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar'ın yaklaşık 17 yıl önce çektiği fotoğraflar ile 2 yıl önce çekilen fotoğrafların yer aldığı haberde çekilmenin boyutu gözler önüne serilmişti. İlk fotoğraflarda iskelenin bulunduğu alan sular altındayken 2 yıl önce çekilen fotoğrafta ise iskelenin karaya çıktığı ve daha önce göl suları ile kaplı olan alanda otların yetiştiği görülüyor. DHA'nın haberinin üzerinden henüz 2 yıl geçmesine rağmen göl ile karanın arasındaki makasın giderek açıldığı görüldü. Yıllar önce çekilmeyi fotoğraflayan Coşar, "Yaklaşık 17 yıl önce çektiğim fotoğraf ile şimdiki arasında büyük fark var. Ancak artık sadece yıllar değil, son 2 yıl içinde bile gölün daha fazla çekildiğini görüyoruz. Van Gölü giderek geriliyor biz de bunu gözlerimizle ve fotoğraflarımızla net bir şekilde izliyoruz" dedi.

#3
Göldeki çekilmenin vahim bir düzeyde olduğunu belirten Coşar, "Yıllar önce herkes buralara gelip balık tutar ve balıkçılık yapardı. Hatta sahil koruma ekipleri de botlarını bu görmüş olduğunuz iskeleye bağlardı. Küresel ısınmadan dolayı gölün çekilmesiyle birlikte şu an gördüğümüz alanda daha önce çektiğimiz fotoğraflara baktığımızda müthiş bir fark var arada. Önümüzdeki yıllarda yeterince yağış yağmazsa daha kötü bir manzarayla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Göldeki çekilmeyi artık herkes bariz bir şekilde görebiliyor. 2 yıl önce çektiğimiz fotoğraflar ve bugün çektiğimiz fotoğraflar arasında bile büyük bir fark var. Göldeki çekilme çok vahim bir durumdadır. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Burası geçmiş yıllarda gölün en gözde yerlerinden biriydi. Vatandaşlar burayı plaj olarak kullanıyordu" dedi.

#4
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıkların gölde ciddi su kaybına neden olduğunu belirtti. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Akkuş, son dönemlerde yaşanan kuraklığın gölün hızla küçülmesine yol açtığını vurguladı. Dr. Akkuş, "Van Gölü kapalı bir havza olduğu için dışarıdan hiçbir su girişi yok. Göle sadece kar ve yağmur sularıyla su girişi oluyor, gölden su çıkışı ise yalnızca buharlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak geçtiğimiz yıl kış aylarında yağışlar mevsim normallerinin çok altında kaldı. Özellikle şubat ayında yağışlarda yüzde 60 oranında azalma yaşandı" dedi. Dr. Akkuş, yağışlardaki düşüşe ek olarak yaz aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların da buharlaşmayı artırdığını belirterek, "Adeta göle giren her bir damla suya karşılık gölden 5-6 altı damla su buharlaşarak uzaklaştı. Hal böyle olunca maalesef geçmişte sular altında kalan yerler bugün tamamen karaya çıkmış bir vaziyette. Gölün çekilmesinin en iyi göstergesi aslında göl kenarında kurulu olan iskeleler. Fazla değil 5- 10 sene önce tamamen suyun içerisinde olan iskeleler geçmiş yıllarda tamamen karaya çıktı. Bu yıl ise artık göle olan uzaklığı artık kilometrelerce uzakta karada kaldı. Bu durum Van Gölü’ndeki çekilmenin boyutlarını açıkça gösteriyor" dedi.

