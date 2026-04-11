16 yaşında akranı tarafından katledildi! Şimdi de tehdit mesajları geliyor!

TEHDİT MESAJI İDDİASI Edik, şikayetten vazgeçmeleri için tehdit mesajı aldıklarını öne sürerek, "Cenazemizin ilk günü eşimin cep telefonuna mesaj geldi. 'Mustafa Edik’i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız' yazılıydı. Biz, durumu polise bildirdik. Mesaj yurt dışındaki bir telefon numarasından atılmış. Acımızın yanında bir de bunla uğraştık. Biz her şeyi adaletle çözme taraftarıyız. Devletimize güveniyoruz. Savcılarımıza güveniyoruz. En hızlı şekilde adaletin tecelli etmesini bekliyoruz." diye konuştu.