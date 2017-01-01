15 Temmuz sonrası satışa çıkarıldı

Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe giriminin ardından örgütle bağlantısı olduğu ortaya çıkan ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın sahibi olduğu Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.'ye ait 5 uçak, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Uçaklardan 2 tanesi Çorlu Havalimanı'nda alıcılarını bekliyor.
Bayındır'ın yurt dışına kaçtığı belirlenirken sahibi olduğu Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.'nin, terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlendi. İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği de şirkete TMSF'den kayyum atanmasına karar verdi.
TMSF, şirkete ait 5 uçağı 1 milyon 560 bin 600 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Ayrıca muhtelif makine, teçhizat, demirbaşlar ile uçak bakım onarım için kullanılan çeşitli alet ve malzemeler ile bilgisayar kasalarını da 60 bin TL muhammen bedelle satışa sundu.
Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkuller için 14 Aralık günü saat 17.00'ye kadar teklif verilebileceği, birden fazla teklifin bulunması halinde ise 17 Aralık günü saat 15.00'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi. TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklardan 2'si Çorlu Havalimanı'nda park halinde alıcılarını bekliyor.
Satılacak uçaklar: 1. TC-TAY 1989 Model PIPER PA-28-236 SN 28-11032, 2. TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 SN 1528158 9, 3. TC-FCK 1980 Model C172 RG SN 172RG0408, 4. TC-TEB 1977 Model FR172K SN FR17200607, 5. TC-EMS 1977 Model R1722615