15 milyon euro mu? El Bilal Toure ve Beşiktaş aynı fikirde değil!
Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, satın alma opsiyonu devreye girmese bile Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istiyor. Fakat yönetim pek aynı çizgide değil!
Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, satın alma opsiyonu devreye girmese bile Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istiyor. Fakat yönetim pek aynı çizgide değil!
Beşiktaş sezon başında Atalanta'ya 3 milyon euro ödeyerek El Bilal Toure'yi kiralamıştı. Malili futbolcunun 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Toure, 15 gol atarsa bu opsiyon zorunlu hale geliyor. 24 yaşındaki futbolcunun şu anda 6 golü var. Sakatlık durumu da düşünüldüğünde 15 gole çıkması pek mümkün gözükmüyor.
1.85 boyundaki oyuncu, sözleşmedeki şartlar gerçekleşmese bile Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ancak yönetimin bu ihtimale pek de sıcak bakmadığı iddia edildi. El Bilal Toure'nin kalitesi konusunda hiçbir şüphe yok. Fakat hem daha önce hem de Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar, onunla ilgili kararı direkt etkiledi...
24 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Atalanta'ya dönecek. Oradaki mukavelesi ise 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. İtalyan ekibinin gelecek planlamasında El Bilal Toure yer almıyor. Onu satmaya çalışacaklar. En kötü ihtimalle zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiralayacaklar. Çünkü sözleşme süresi, artık normal bir kiralama için uygun değil...
