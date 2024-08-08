2024-08-08 09:49:42 15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi
Tarım ve Orman Bakanlığının “Mera Islah ve Amenajmanı Projeleri” kapsamında Ardahan'daki 15 köye tahsis edilen metal kürünlerin dağıtımı için program düzenlendi. Kentte hayvancılığı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan proje kapsamında 15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi. Hayvan sulama konusunda ihtiyaç önceliği bulunan köyler için gönderilen kürünlerin köy muhtarlarına teslimi dolayısıyla DSİ Şube Müdürlüğü kampüsünde program düzenlendi.