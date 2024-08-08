15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi

Çünkü doğurganlık oranımız Türkiye ortalamasının altında. Bu sorunu çözmek için gerekli çalışma ve uygulamaları hayata geçireceğiz. Biz zayıf olan yönlerimizi geliştirerek Ardahan'da hayvancılığı daha iyi noktaya getirmenin gayretinde olacağız.” Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç ise 2023 yılının tamamında Ardahan'a tarım ve hayvancılık alanında 200 milyon lira değerinde hibe, teşvik ve destek verildiğini, 2024 yılının ilk sekiz ayında ise 200 milyon lira desteğin üreticiye ulaştırıldığını dile getirerek, bu yatırım, hibe ve teşviklerin devam edeceğini ifade etti.