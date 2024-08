15 bine yakın buluntu ortaya çıktı! İkiztepe Höyüğü'nün gizemi

Doç. Dr. Beyazıt, İkiztepe kazılarında en çok bulgunun tekstil üretiminde kullanılan materyaller olduğuna işaret ederek "İkiztepe'de çok yoğun tekstil üretimi vardı. Çok yoğun olduğu zaten bilinen bir gerçek. Yaklaşık 5 bin tane dokumacılıkta kullanılan tezgah ağırlığı, ağır şaklar, ip eğirmede kullanılan ağırşaklar, tezgah tarakları kazılarda çok sayıda ele geçiyor." dedi. Küçücük yapı kalıntılarının içinde bile ele geçen tezgah ağırlıklarının yoğunluğunun dokumacılığın her evde gerçekleşen bir aktivite olduğunu gösterdiğini belirten Beyazıt, "İnanılmaz bir tekstil üretimi var. Bölgede aslında Anadolu'da tabii çağdaş yerleşimlerde bulunuyor ama bu kadar yoğun dokuma ile ilgili buluntuların ele geçtiği en önemli merkezlerden birisi İkiztepe. Bu anlamda da tekstil üretiminin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun muhtemelen ticaretini yapıyorlardı. Bu da bir soru işareti. Bu üretim karşılığında acaba metaller mi alıyorlardı? Ya da metalleri, daha doğrusu madeni külçe haline getirip belki burada işliyorlardı. Dolayısıyla İkiztepelilerin ekonomisine baktığımızda tekstil ve tabii ki madencilik ön plana çıkıyor." diye konuştu. Anadolu'daki diğer kazılarda özellikle çağdaş yerleşmelerde muhakkak tekstil ile ilgili buluntulara rastlandığını ancak İkiztepe'yi ayrıştıran özelliğinin çok yoğun dokumacılıkla ilgili materyallere ulaşılması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Beyazıt, şunları kaydetti: "Kazılarda tekstil ile ilgili buluntuların çok yoğun ve sürekli çıkıyor olması yani her sezonda biz yaklaşık 350-400 tane dokuma ağırlığına rastlıyoruz. Bu da biraz daha aslında İkiztepe yerleşmesini Anadolu'daki diğer tekstil üretiminin olduğu merkezler arasında ön plana çıkarıyor. Yani burada çok yoğun bir tekstil üretiminin olması İkiztepe'yi, biraz daha evet tekstil anlamında çok bilgili ve çok çalışkan bir halk, üretici bir halk olduğunu bize gösteriyor. Tekstilde de yünden ziyade yine yapılan analizler bitkisel liflerin kullanmış olduğunu bize gösteriyor. Keten, kenevir gibi. Bu da önemli çünkü her yerde yok. Koyun, keçi her yerde Anadolu'da çok rahatlıkla her kazıda bulunurken bitkisel liften üretim biraz daha az. Bu anlamda İkiztepe yine ön plana çıkıyor. MÖ 4500 ile 2000 yılları arasında burada yoğun bir tekstil üretimi var."