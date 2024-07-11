14 yaşındaki Olcay yeteneğiyle hayran bırakıyor! Atık ürünler robotik malzemelere dönüşüyor

Oğlunun yeteneğini gördükçe hak ettiği imkanları sağlayamadığı için içinin yandığını ifade eden Baba Gürbüz Yalçın ise, “Benim oğlu 7-8 yaşından beri bu işlerle uğraşıyor. Akranları sokakta oyun oynuyor, o geliyor evde 2 saatte bir kepçe yapıyor. Ben bu çocuğu gördükçe içim içimi yiyor. Yani benim görmem değil, birilerinin görüp daha iyi bir yerlere getirmesi önemli. Ustaları olsa daha neler yapacak. Anne, baba olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ama elimizden gelen bu kadar. Onun için oğlumuzun bu yeteneğinin daha iyi bir yerlere ulaşmasını istiyorum. Bunun için yetkililerden yardım istiyorum. Oğlum şu anda benim verdiğim harçlıkları biriktirerek, bulduğu atıkları kullanarak bunları üretiyor. Ben de çocuğumun daha iyi yerlere gitmesini istiyorum. Ben yaptığı şeyleri gördükçe içim yanıyor. Ot biçme makinesi yaptı, römorklu traktör yaptı, klima yapıyor. Maşallah her şeyi yapıyor. Bıraksak helikopter dahi yapacağına inanıyorum. Sonuna kadar da çocuğumun arkasındayım ama imkanım yok” diye konuştu. Olcay Yalçın'ın hayalleri ve yetenekleri, ailesinin desteğiyle daha da büyürken, genç kaşif daha fazla imkan ve destekle çok daha büyük keşifler yapacağına inanıyor.