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Türkiye
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13 yaşındaki kızın kafa derisi koptu! İmdadına doktorlar yetişti

2024-02-28 07:26:01
13 yaşındaki kızın kafa derisi koptu! İmdadına doktorlar yetişti

Karaman’da yaşayan 13 yaşındaki F.A. isimli kızın pancar makinesine kaptırdığı saçları ve kafa derisi koptu. Konya Farabi Hastanesinde yapılan 8 saatlik ameliyatla kafa derisi yerine dikildi ve hayatta kaldı.

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Foto - 13 yaşındaki kızın kafa derisi koptu! İmdadına doktorlar yetişti

Tarlada çalışan babasının yanına giden F.A., pancar makinesine saçlarını kaptırdı. Talihsiz kızın saç derisi sıyrıldı, kulağı koptu. Çevredekiler hemen makinayı kapattı. Ambulansla hastaneye götürülen F.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Farabi Hastanesine sevk edildi. Farabi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Ahmet Akatekin ve ekibi baş kısmında ciddi dolaşım problemi olan ve aşırı kan kaybeden F.A'yı hemen ameliyata aldı. Zamanla yarışıldı ve 8 saat süren ameliyat sonrası kopan saç derisi yerine dikildi. Op. Ahmet Akatekin, "Çocuk bize geldiğinde özelikle kafa derisinin olduğu yerde ciddi dolaşım problemi ve kan kaybı vardı. Acil operasyona aldık. Operasyonda saç derisinin asılma ile beraber sünmüş, kopmuş olan damarların her birini teker teker onardık. Onardıktan sonra bu saç derimizdeki dolaşım tekrar başladı. Kulağı da kopmuştu onun da onarımını yaptık. Hastamız şu an gayet iyi" dedi.

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Foto - 13 yaşındaki kızın kafa derisi koptu! İmdadına doktorlar yetişti

UZUN SAÇA DİKKAT Uzun saçlı kişilerin bu tip kazalara maruz kalabildiğini ve hayatlarını dahi kaybedebildiklerini belirten Op. Ahmet Akatekin, "Saç uzun olduğu zaman dönerli herhangi bir makina hastayı saçından kapıp kendine doğru çekebiliyor. Bazen bu hastanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Bazen kafa travmasını daha ileri seviyelere getirebiliyor. Gerek çalışılan iş yerlerinde gerek bu makinaların olduğu yerlerde mümkün olduğunca bu saç olayına dikkat etmek lazım. Son anda fark edilip makina durdurularak, o makinanın içinden kurtarılıp getirildi. Bu travma belki 15-20 saniye daha devam etseydi bu çocuğun Allah korusun kafasını koparabilirdi. Yoğun kafa travmasıyla hayatını kaybetmesine neden olabilirdi" diye konuştu.

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