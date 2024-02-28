13 yaşındaki kızın kafa derisi koptu! İmdadına doktorlar yetişti

UZUN SAÇA DİKKAT Uzun saçlı kişilerin bu tip kazalara maruz kalabildiğini ve hayatlarını dahi kaybedebildiklerini belirten Op. Ahmet Akatekin, "Saç uzun olduğu zaman dönerli herhangi bir makina hastayı saçından kapıp kendine doğru çekebiliyor. Bazen bu hastanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Bazen kafa travmasını daha ileri seviyelere getirebiliyor. Gerek çalışılan iş yerlerinde gerek bu makinaların olduğu yerlerde mümkün olduğunca bu saç olayına dikkat etmek lazım. Son anda fark edilip makina durdurularak, o makinanın içinden kurtarılıp getirildi. Bu travma belki 15-20 saniye daha devam etseydi bu çocuğun Allah korusun kafasını koparabilirdi. Yoğun kafa travmasıyla hayatını kaybetmesine neden olabilirdi" diye konuştu.